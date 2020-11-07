唐嫣、竇驍、余詩曼、經超等主演古裝大戲《燕雲台》，唐嫣演繹歷史上著名遼國蕭太后傳奇的一生，竇驍則演她青梅足馬的戀人韓德讓，經超飾演遼景帝，透過權力讓自己一見傾心的唐嫣，成為他的皇后，他們之間的三角愛情習題，以及唐嫣、竇驍兩情相悅卻不能相守的虐戀，是該劇一大看點之一。

《燕雲台》是唐嫣產後復出大作，她劇飾演宰相家中的么女蕭燕燕，與竇驍不打不相識，第一次見面就因為誤會擁抱，後又因唐嫣闖入「射柳大賽」，被暗箭襲擊差點墜馬，所幸竇驍即時救援，唐嫣不服比賽輸給對方，找上門比賽摔角，只見唐嫣兩三下就被竇驍打得摔倒落地，而這一摔竟摔出兩人天雷勾動地火的「摔跤吻」，網友直呼：「這場吻戲來得太突然，簡直解鎖了歷史古裝劇的吻戲新姿勢。」

他們倆親完後，唐嫣回到家在屋內托腮獨自回味，流露出嬌羞的微笑，竇驍在微博笑回：「燕燕是我認識的最勇敢的姑娘，有機會再一起摔跤。」唐嫣則在微博自曝與女兒一起收看，她PO上戲裡托腮嬌羞照與女兒小手，以女兒口吻說：「寶貝表示OK！」話風一轉又以媽媽身份說：「但你還太小不能看喔！」

唐嫣形容劇中與竇驍之間情感，「這是燕燕第一次對男生心動，我就是要跟你在一起」，但最初的命運卻無法自己左右，將與竇驍有虐心情節。這也是倆人繼偶像劇《時間都知道》後，再次同框演出。《燕雲台》每天晚上七點四十分於騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

(中時 )