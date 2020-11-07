胡宇威在新戲《王牌辯護人》中和路斯明飾演互相對立的兩派律師，劇中因黃薇渟飾演的演藝圈女星所涉入案件，兩人多年後再次交手。首度合作的兩人戲裡劍拔弩張，戲外卻關係超好。路斯明說兩人都在國外長大，會自然地用英文溝通，連工作人員都開玩笑「宇威配對的不是葉星辰，真正談戀愛的對象是我」。

路斯明時隔10年再次挑戰律師角色，他當時因為剛熟悉中文劇本，背起來很吃力，最怕就是台詞NG，講太快咬到舌頭，這次拿到劇本後就開始瘋狂背台詞，甚至吃飯時都會無意識的背出台詞，「有點像自言自語的瘋子，連我自己都被嚇到」。

黃薇渟飾演的演藝圈女星，戲裡經歷素人到出道，她表示自己從素人到拍廣告出道後，才慢慢踏入演藝圈。劇中她從各種餐廳、飲料店打工，到擺地攤給警察追，為了生活無所不用其極。她回憶出道前在餐廳跟藥妝店打過工，但沒經歷過擺地攤、躲警察，拍攝時覺得很新鮮。

劇中經歷演藝圈各種黑暗面、勾心鬥角，黃薇渟回想剛出道拍廣告時，廣告興盛新人很多機會，待遇也不錯，「曾看過新人為了想出境太過浮誇，最後連導演都看不下去直接制止他。或是相較於實力，人脈可能會有更大的幫助，是很現實的一面。」《王牌辯護人》28日起每周六晚間八點於東森戲劇40頻道播出。

《王牌辯護人》路斯明時隔十年再次挑戰律師角色。（東森提供）

《王牌辯護人》黃薇渟飾演亮麗的演藝圈女星。（東森提供）

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