美國總統大選陷入膠著狀態，雖然拜登已在喬治亞、內華達、賓州與亞利桑那取得領先優勢；但川普不到黃河心不死，仍試圖力挽狂瀾。繼斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）在推特上向拜登道賀，成為全球首位恭賀拜登當選的元首後；丹麥前總理拉斯穆森(LarsLøkkeRasmussen)再「補槍」，呼籲川普「華麗轉身」，馬上宣布敗選。

拉斯穆森在推特上溫情喊話，提供川普「小小建議」。他表示，「既然您已敗選，光榮地離開總統辦公室才是正途。感謝過去4年來誠懇地對話。讓我們保持聯繫」。

@realDonaldTrump. Just a little piece of advice… This is the right way to leave office with honor once you have lost election. Thanks for honest conversations over the last 4 years. Let's keep in touch.

Best regards. Lars Løkke Rasmussen, former Prime Minister of Denmark. pic.twitter.com/daNQWml11n — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) November 6, 2020

這是繼斐濟總理巴依尼馬拉馬後，第2位向川普「開槍」的外國元首。僅管底下鄉民回應「民主第一！」、「這才是對的！」；但不少人卻認為川普才不會輕易放棄，還有人直接留言「停止計票！」。

事實上，正如歐洲觀選團所云，怪招不斷的川普不但重創美國民眾對民主的信心；隨著選舉一系列法律戰的開打，法律上的不確定性更凸顯民主體制的缺點，不論是訴訟程序的曠日廢時，還是整個社會的撕裂與，以及選舉制度對弱勢族群的不公平。這些藉由川普這面「照妖鏡」而全部顯形，最終又壓傷民主。

更進一步地說，即使拜登成功掌權，美國長達數百年來的結構性不平等依舊存在，甚至更為惡化。以參議院為例，其賦予年長者、白人等族群不成比例的權利。這絕非將川普趕出白宮就能解決，而是一條漫漫不知何時告終的挑戰之路。

(中時新聞網)