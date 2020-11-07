南韓女團BLACKPINK近期爭議不斷，但日前泰籍成員LISA才在節目中熱情告白「孔劉是我的理想型」，孔劉被問到此事也首度回應，看起來十分害羞，更透露自己已經轉交親筆簽名給LISA，很感謝LISA這麼關注自己的作品，謙虛又貼心的態度讓粉絲們再度戀愛。

身為男神的孔劉是不少女生的崇拜對象，其中也包括BLACKPINK的LISA，孔劉最近忙著宣傳電影《永生戰》，上節目時也被問到此事，對此他回答，「看到新聞報導了，因為說想要我的簽名，就簽了一張送給她了。」他託人將簽名轉交給LISA，同時也十分感謝對方的喜愛。

孔劉坦承：「BLACKPINK作為女團在全世界擁有龐大粉絲，真的非常厲害，因此也親筆寫了加油的訊息一起送給她，真的很感謝，這麼有愛的關注我的作品。」也提到總是被稱讚很帥真的過譽了，「我覺得我不過就是隔壁認識的大叔而已，稱呼假男友好像有點太老了。」

孔劉害羞回應LISA的示愛。（圖／翻攝自KBS）

事實上，過去LISA在節目《認識的哥哥》就透露很喜歡孔劉演的《鬼怪》，就算已經4年了，最近還又重看一次，也大方告白孔劉的外型完全就是她的理想型，希望能夠和對方合照。

(中時新聞網)