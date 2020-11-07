台南市永康區驚傳氣爆！台南市消防局救災救護中心7日晚間9時半許接獲通報，指出永康區大仁街內，有一家自助洗衣店發生氣爆，導致3男1女受傷，其中1名約65歲老翁全身45％燒燙傷，已送往奇美醫院緊急治療。

台南市永康區一家自助洗衣店7日晚間傳出氣爆，造成4人受傷。（李宜杰攝）

台南市永康區一家自助洗衣店7日晚間傳出氣爆，造成4人受傷。（李宜杰攝）

台南市消防局第五大隊表示，消防局晚間9時半左右接獲通報，指出永康區大仁街一家自助洗衣店，疑似因店內烘衣機的瓦斯外洩導致氣爆，洗衣店頓時陷入火海，隨即出動19車、47人前往搶救，並於晚間9時53分左右撲滅火勢。

台南市永康區一家自助洗衣店7日晚間傳出氣爆，造成4人受傷。(翻攝fb台南爆料公社)

據悉，氣爆時店內有一名約65歲的老翁在洗衣服，因火勢迅速蔓延，導致老翁身上45％灼傷。另外，一對年約20歲的情侶，也因在門口等候洗衣，導致身上約10％灼傷，而1名25歲的男子，因路過遭波及，身體約1％燙傷，目前皆已送往奇美、成大醫院治療。

據了解，洗衣店隔壁的理髮廳也遭到波及，財物損失粗估2萬左右。而陷入火海的洗衣店，目前店內洗衣滾筒都已燒毀，消防局也搬出4桶瓦斯灑水降溫，目前粗估財物損失約5萬元，詳細氣爆原因仍待火調科進一步調查。

附近民眾表示，當下聽到「蹦！」一聲後，窗戶都在震動，不僅永康區民眾有感，甚至連東區民眾都稱「有聽到爆炸聲！」不少民眾目前都聚集街道巷口，遲遲還未散去，甚至有人稱「不敢睡了。」

台南永康洗衣店氣爆(翻攝fb台南爆料公社)

(中時 )