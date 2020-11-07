美國總統選舉開票接近落幕，總統川普喬治亞州與賓州先後遭民主黨候選人拜登翻盤，連任希望轉趨渺茫。也讓台灣人好奇，拜登若順利成為下任總統，是否會持續「支持台灣」？台灣民意基金會董事長游盈隆則對此直言，恐對台灣是一個災難。

據選前一份跨國民調顯示，台灣民眾支持川普的比例要遠超於拜登，與亞洲其他國家呈現截然不同的結果，而民進黨政府近年來和共和黨川普政府聯手「圍堵中國」，讓兩岸關係降至近年新低，北京當局則頻頻派共機擾台，警告綠營不要妄想「搞台獨」，致使台海局勢節節升溫。

對於拜登勝選後的對台及「對中」政策，與川普相較會有何變化？淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山5日在台灣大學舉辦的「兩岸圓桌論壇」座談會指出，美國未來絕不會變的是會繼續玩「戰略模糊」的遊戲與「雙重嚇阻」，讓大陸不要隨便搞台灣、台灣不要隨便搞「獨立」，這是美國球員兼裁判最好的位置，如「九二共識」一樣，搞創造性模糊，且未來「對中國政策」一定是既聯合又鬥爭、既衝突又合作，回到國際關係基本的形態。

游盈隆7日則在臉書發文，他認為，「Joe Biden(拜登)當選，對台灣而言是一個災難」，因為拜登在10/23選前最後一場辯論中回答主持人提問「當選後要如何處理中國問題？」，拜登的回答竟是「會遵循國際規則和中國打交道云云」，游盈隆認為這是典型的實問虛答。

他(游)說，所謂「遵循國際規則」（follow international rules)頗讓人不解，國際政治的運作何時開始是完全依據所謂的「國際規則」的？拜登這樣的回答，表示他不願直接面對燙手的「中國問題」，但也可能暗示他若當選「還沒想好要如何因應中國問題」，也或許是他早已胸有成竹，但他的答案可能不符合美國主流民意，所以乾脆迴避問題。他直言，因為現在的執政黨政府對拜登的瞭解很有限，短期而言，如果拜登當選，「對中國大陸採取較軟弱的政策，對台灣不就是一個災難嗎？」。

長期而言，美民主黨籍前總統歐巴馬(Barack Obama)八年執政，何曾做過一件讓台灣人窩心的事情？歐巴馬上台初期奉行美國傳統「重歐輕亞」政策，直到2011年才開始推動所謂「亞洲再平衡」政策（the policy of strategic rebalancing to Asia）， 試圖排除或避免中國大陸成為亞太地區的支配性強權，但顯然成效不彰。且歐巴馬一向「重中輕台」，而拜登是他的副手(拜登是前副總統)，一旦當選美國總統，對兩岸態度多少應該有類似的心理狀態。

最後，游盈隆指出，拜登是一個正直的元老級美國政治人物，經歷豐富，見多識廣，但他最擔心的是，拜登很大可能會從歐巴馬及其舊執政團隊的眼光看兩岸關係，那台灣就糟了。

(中時新聞網)