楊丞琳小巨蛋演唱會今晚第二場。（粘耿豪攝）

楊丞琳「LIKE A STAR」小巨蛋演唱會7日第二場，交情超過10年的好姊妹王心凌助陣合唱〈女孩們〉，服裝造型一白一黑畫面吸晴；兩人第三度在演唱會同台，楊丞琳摟著王心凌直誇對方身材纖細：「其實我好擔心站在妳旁邊，幸好我今天一早量體重44.8（公斤）。」王心凌回讚楊展現健康的性感，楊丞琳聽聞笑回：「還好是健康的性感，不健康，（上圍）就得多加點料。」

今晩演唱會吸引大批圈內好友到場欣賞，包括鄭元暢、歐陽妮妮、李佳薇、李佳歡、林書宇、詹子晴及夏雨喬等人。李佳薇今晚一下班立刻與妹妹李佳歡會合趕赴小巨蛋「觀摩」演唱會，進場前受訪問兩人想聽楊丞琳唱哪首歌？姊妹倆點名〈Singing in the rain〉，參與這首歌填詞譜曲的李佳歡特別想聽楊丞琳如何現場詮釋這首歌；而李佳薇則提前祝福楊丞琳今晚演出順利，「昨天看到好多人在社群網站分享演唱會就很想來聽」。

(中時 )