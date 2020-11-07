蔡爾平（右2）一家四人均獲美國華人博物館MOCA傑出藝術家傳承獎。（蔡爾平提供）

旅居美國多年，以獨創的「彩鑲瓷」微雕塑作品，曾獲美國白宮頒發的「全美傑出藝術家」，去年並獲得美國華人博物館的傑出藝術家傳承獎，蔡爾平的作品，包括美國前國務卿希拉蕊、歐布萊特以及名女人歐普拉都是收藏者。今年因疫情而久居台灣，蔡爾平也在台舉辦小型的微雕塑展《蝴蝶福迭》祈願故鄉人在疫情中蛻變，也更珍視自然與土地。

出生醫生世家的蔡爾平，父親是曾獲台灣醫療貢獻獎的蔡深河，曾對他說：「醫生只能醫病，而你的藝術可醫心」。蔡爾平赴美後於紐約帕森設計學院主修雕塑，後又在New York Studio School修習前衛繪畫，已在美國生活超過30年，如今他在紐約長島的家，種植了上千種植物儼然夢幻植物園，而這色彩繽紛的花園均是由蔡爾平一手培育打造，一如他的「彩鑲瓷」作品，多彩地宣示著大自然的生命力。

「我從小其實就對精密的儀器感興趣！」2017年台灣燈會在蔡爾平的老家北港登場，他也應邀回台創作了《生生不息》燈組；2018年又為燈會「山林鐵道燈區」創作《森林之泉》結合機械、科技、聲光效果，十分吸睛。今年初返台後，因疫情而長居台灣的蔡爾平，則應策展人陳欣婷之邀在新北市楊三郎美術館推出《蝴蝶福迭》微雕塑作品展，對他而言，不論大型的裝置藝術或可當飾品的微雕塑，都是希望人們「看見自然的美好」。

自創的「彩鑲瓷」需要將各色陶土精密計算、排列組合後切片取得圖樣，反覆作業，而每一次的製作都有著手作變化而各獨一無二，再以瓷土滾嵌金屬、玻璃等材料，他表示一開始因為自己沒有夠大的空間做大型雕塑，只能從微雕塑做起，意外地創作出微雕飾品。蔡爾平表示，這些微雕塑都以自然界的美麗生物如蝴蝶、蜜蜂、蜥蜴為主題，讓佩載者「都像是環境的天使」傳達出關懷生命與自然的信念。

蔡爾平也將自己的瓷雕運用在北港的老宅上，馬賽克磚打造有如台版「高第之家」般的繽紛房舍，運用的則是呼應著朝天宮的交趾陶材料，經過解構、拼貼，讓傳統工藝有了當代新生，然而蔡爾平更樂見的則是：「白鷺鸞都回來了！」對他而言，一直是以創作表現對台灣，對土地思念與關愛。

(旺報 )