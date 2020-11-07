台灣乙級足球聯賽今天進行倒數第2輪賽事，台灣中油靠Matias跟陳開文雙雙「梅開二度」，以9比0大勝PlayOne師大，以37分提前奪冠，也取得明年升上企甲聯賽的資格。桃園國際則在關鍵戰3比1氣走ACA，篤定拿下聯賽亞軍，將與企甲聯賽第7名踢升降賽，力拚升級末班車。

相對於中油戰績獨走，桃園國際與ACA賽前只差兩分，仍有機會拚搶第2名與升降賽門票，結果國際先失球，但中場前由前國腳陳陞洧破門扳平，下半場再靠李鎮宇梅開二度，拿下重要1勝，也讓總教練Oliver非常開心。

「今天選手表現出拼戰態度，雖然先被對方進了1球，但中場前扳平比數後穩住陣腳，下半場對手可能陷入體力下滑的狀況，我們很幸運的贏下這場關鍵戰役。」

桃園國際李鎮宇（左二）下半場梅開二度，逆轉企走ACA。（中華足協提供）

Oliver表示，接下來升降賽要準備面對企甲隊伍，教練與球員們都非常興奮，但也知道會是一場硬仗，除了體能上需要提升，在戰術執行上還有很多進步的空間。

李鎮宇賽後則難掩興奮情緒，他認為桃園國際是一支非常不錯的隊伍，很感謝教練團給他很多的機會，雖然拿到了爭取升級的門票，但不能高興太早，球隊在進攻防守上都還有很大進步的空間，自己在閱讀比賽的能力需要更加提升，隊友和他都很期待升降賽與甲級隊伍的對抗。

(中時 )