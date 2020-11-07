馬習會五周年，大陸國台辦和馬英九基金會先後舉行研討會，一時之間「九二共識」又成為熱門詞，民進黨自然不樂見，除了在臉書作圖卡譏諷，陸委會更選在這天花錢在臉書投廣告，讓讀者重溫陸委會主委陳明通所詮釋的九二共識，也就是九二無共識；此外，陸委會還恰巧選在這幾天，舉辦記者參訪活動，「調虎離山」，讓在台北主跑兩岸線的記者們，在馬習會周年這天，筆鋒都先熄火。

對於馬習會周年座談會，蘇貞昌稱是國共互相唱和，民進黨則在臉書製作圖卡，指「台灣主流民意早已不接受『九二共識』」，批國民黨跟馬英九繼續押寶中國。以此轉移外界對蔡政府押寶川普恐落空的質疑。

陸委會則在馬習會周年的7日當天，花錢買臉書廣告，推播了2019年1月3日，也就是「習五條」發表的隔天，主委陳明通在記者會上對記者「上課」，還原1992年香港會談的「歷史真相」；並將該影片，置頂在官方臉書頁。

陸委會這麼做，就是要爭奪話語權，不讓民眾被國共這兩天的宣傳攻勢所迷惑。

此外，陸委會選在11月6至8日，邀集主跑兩岸線的記者赴金門參訪，偏偏這幾天美大選剛結束，美中台關係迎向新局，又有特別多場研討會可採訪，更引起輿論反思蔡政府的兩岸政策。

在此之際，眾多主跑兩岸線記者因赴金門參訪休假，只能改派代班或非主跑記者採訪，讓批判火力稍微「熄火」，究竟是時間巧合還是有意為之，也引人聯想。

(旺報 )