男子酒駕撞倒電線桿 無辜女騎士遭電線勒頸 22:232020/11/07 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男子酒駕撞倒電線桿，害女騎士脖子被勒傷。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子酒駕撞倒電線桿，害女騎士脖子被勒傷。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 男子駕駛的自小客車車頭毀損嚴重。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義縣縣道161線朴子市崁後路段，今天晚上9時許發生一起酒駕車禍，男性駕駛酒駕撞斷路邊1根電線桿，導致電線桿倒下，脫落的電線勒傷經過的1名女性機車騎士，女騎士氣得直呼「酒駕沒良心」。 據了解，男駕駛未受傷酒測值高達0.98，向警方坦承喝酒並拒送醫，朴子派出所將其帶回偵辦，將依公共危險罪法辦。 現場男駕駛的自小客車車頭撞爛，女機車騎士載另一名女子，經過時脖子恰巧被掉落的電線勒傷，由救護車送往朴子醫院急救。事故現場現場一片漆黑，台電已派工程車移除斷掉的路燈電桿復電。 (中時 ) #酒駕 #駕駛 #朴子 #電線 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男子酒駕撞倒電線桿 無辜女騎士遭電線勒頸 22:232020/11/07 社會 馬祖又被圍島 基層海巡嘆：想抓也無法可抓 14:182020/11/07 社會 騎士闖紅燈撞到警車 網笑：省了報警的時間 13:162020/11/06 社會 自助洗車店驚見「神級長腿賓士妹」 本尊現身嗆酸民：嘴毒 08:442020/11/07 社會 租地爽賺400萬 竟堆數千噸有毒廢棄物 04:102020/11/07 社會新聞 木蘭聯賽盃今爭后 看球抽iPhone 04:102020/11/07 運動天地 竹聯幫副會長昔販毒被抓 改做詐騙又被逮 15:512020/11/06 社會 妙齡女慶生裝闊「狂點百瓶香檳」 貧父打工積蓄全賠光 14:202020/11/07 兩岸 拚年終搶購潮 Gogoro祭史上最狂優惠 04:102020/11/07 財經要聞 女被鬼剃頭困擾 吃類固醇也沒用 中醫師出招解救 21:092020/11/07 健康 社會熱門新聞 真的有乘客坐上面 捷運車廂驚見「國王的座位」 - 社會 台南永康自助洗衣店氣爆起火 疑烘衣機瓦斯外洩釀禍 4人灼傷送醫 - 社會 自助洗車小姐姐超火辣 嫩白長腿搭短版背心 網大暴動 - 社會 老夫妻狂拍網美照 路人聽兩老對話秒泛淚 - 社會 阿公激戰援交妹 玩太嗨「爽死」妹懷裡 影片網瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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