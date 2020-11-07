男子酒駕撞倒電線桿，害女騎士脖子被勒傷。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

男子駕駛的自小客車車頭毀損嚴重。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣縣道161線朴子市崁後路段，今天晚上9時許發生一起酒駕車禍，男性駕駛酒駕撞斷路邊1根電線桿，導致電線桿倒下，脫落的電線勒傷經過的1名女性機車騎士，女騎士氣得直呼「酒駕沒良心」。

據了解，男駕駛未受傷酒測值高達0.98，向警方坦承喝酒並拒送醫，朴子派出所將其帶回偵辦，將依公共危險罪法辦。

現場男駕駛的自小客車車頭撞爛，女機車騎士載另一名女子，經過時脖子恰巧被掉落的電線勒傷，由救護車送往朴子醫院急救。事故現場現場一片漆黑，台電已派工程車移除斷掉的路燈電桿復電。

(中時 )