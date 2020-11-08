美國大選民主黨總統候選人拜登在關鍵州領先，勝券在握。紐約時報報導，拜登的顧問加快政權交接計畫，首批高級官員名單最早可能下週出爐。

根據美國有線電視新聞網（CNN）的計票預測，這場誰先確定獲得270張選舉人票即可入主白宮的競爭中，拜登（Joe Biden）在有20張選舉人票的賓夕法尼亞州與16張選舉人票的喬治亞州，相繼超前川普（Donald Trump）之後，情勢對拜登更加有利。

目前拜登總共掌握253張選舉人票，川普則有214張選舉人票。

仍在計票的6個州當中，由拜登領先的有4個，共53張選舉人票。川普領先的兩個州有18張選舉人票。

根據CNN的開票進度，賓州在已經開出的96%普選票中，拜登昨晚反超川普5587票後領先持續擴大，目前獲得333萬6887票，得票率49.6%，川普則是330萬8054票，得票率49.1%，雙方差距2萬8833票。仍有10萬2541張通訊選票待計算。

至於在喬治亞州，昨晚拜登反超川普1096票後，就目前已開出的99%普選票中，拜登獲得246萬1455票，得票率49.4%，川普245萬4207票，得票率49.3%，雙方差距7248票。

儘管拜登在喬治亞州的領先也是持續增加中，不過雙方的得票率只差0.1個百分點，喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示：「由於差距那麼小，喬治亞州將重新計票。」喬治亞是這次大選首個宣布重新計票的州。

而其他關鍵州的計票，同樣有利於拜登。根據CNN掌握的開票進度，有6張選舉人票的內華達州在目前已開出的93%普選票中，拜登獲得63萬2558票，得票率49.8%，川普則是60萬9901票，雙方得票率差距由先前的0.6拉大至1.8個百分點。仍有5萬5000張通訊選票待計算。

有11張選舉人票的亞利桑那州，目前已開出的95%普選票中，拜登獲得160萬4067票，得票率49.6%，川普獲得157萬4206票，得票率48.6%。仍有約15萬張選票待計算。

川普原本在亞利桑那州的得票率落後拜登約2個百分點，如今有慢慢追近的趨勢，而分別有3張與15張選舉人票的阿拉斯加州與北卡羅來納州，也是川普保持穩定領先，但賓州與喬治亞州的紅翻藍對川普選情造成重傷害。

向來挺川普的媒體「福斯新聞網」（Fox News）報導說，川普的連任之路似乎前景黯淡，拜登若持續目前的優勢，將當選美國總統。

拜登6日晚間發表公開談話，他表示開票顯示他已勝利在望，賓州、喬治亞州翻盤讓他邁向300張選舉人票門檻，普選票也超過7400萬張，締造美國總統候選人得票空前紀錄。

儘管如此，拜登並未因選情樂觀而自行宣布當選，尤其全美各大城相繼爆發因大選而衍生的騷亂，他昨天再度發表談話說，244年的歷史再次證明，美國的民主有效，美國民眾間彼此也許看法不同，但絕非敵人，是時候團結一致，讓國家療傷止痛。

他還說，自己並非坐等開票，而是已開始籌劃施政，包括昨天已與副手賀錦麗（Kamala Harris）及專家們開會討論公衛與疫後經濟復甦等問題，因選民以選票授權他要做好防疫、振興經濟、改善氣候變遷、解決系統性種族歧視等問題，也希望國家團結而非撕裂。

「紐約時報」（New York Tims）透露，拜登已經在籌畫組閣事宜，並與顧問和盟友加速討論可能出任白宮西廂辦公室以及聯邦機構重要職務人選。物色人選依據拜登的計畫，即籌組美國史上最多元的內閣。首批高級官員名單最早可能下週出爐。

不願認輸的川普則是在白宮召開記者會指出，3日總統大選存在舞弊行為，許多選票遲到送達，還說如果看合法計票結果，就會知道他輕鬆打敗拜登勝選，並宣稱民主黨偷走大選勝利。

川普在這場不給記者提問的記者會中，再次強調訴諸法律行動的決心，並說他的競選陣營已展開「大量訴訟行動」，以對抗他所謂的民主黨「腐敗行徑」，連數個尚未決定勝負的戰場州官員都在捍衛投票的公正性。

3名知情的消息人士證實，共和黨正試圖籌資至少6000萬美元（約新台幣17億元），協助川普循司法途徑對大選結果提出異議，不過一位不具名的川普顧問透露，競選團隊似乎對於選舉結果感到措手不及，先前並未準備好要打官司。

居於劣勢的川普在多個拜登勝選關鍵州都提出訴訟，要求停止計票、重新驗票或宣稱選票有問題，包含威斯康辛、密西根州、賓州、喬治亞與內華達。不過，川普陣營在密西根與喬治亞的訴訟，都遭法官駁回。甚至川普陣營提出緊急請求，只要沒有共和黨的監票人員在場，費城即暫停計票作業，這項請求也被聯邦法官拒絕。

紐約時報指出，川普矢言上法庭抗爭選舉結果，但有關選舉舞弊的指控始終缺乏證據，讓他的法律戰進展有限，大多仍訴諸政治語言。

此外，福斯新聞網報導，密西根州共和黨部指控，因軟體出錯，安特里姆郡（County Antrim）6000張川普選票算給拜登，不過軟體公司澄清，這是人為疏失非軟體凸槌，經重新計票確定安特里姆郡是川普贏。

至於在國會選舉方面，總統大選結果陷入膠著，聯邦參眾兩院改選也陷入激戰。CNN預測，目前總席次435席的眾議院，目前民主黨以208席對196席暫居領先。

眾議院改選前，民主黨坐擁232席過半優勢，但民主黨在這次眾議院選舉至少已失守5席，雖仍看好可望跨越過半的218席，但優勢將被共和黨追近。

參議院總席次100席，本屆改選其中35席，改選前民主黨掌握47席，共和黨則是過半的53席，就CNN就目前掌握的開票進度，民主黨48席，共和黨則是47席。

因民主黨亟欲藉由這次選舉奪回參院主導權，而喬治亞州是這次選舉唯一改選兩席參議員的州，格外關鍵，CNN的開票預測顯示，現任共和黨籍的美國聯邦參議員帕度（David Perdue）取得領先，另一席則由民主黨提名的華諾克（Raphael Warnock）與現任共和黨參議員羅夫勒（Kelly Loeffler）於明年1月5日進行決選。

(中央社)