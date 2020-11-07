無黨籍花蓮縣議員王燕美今病逝，近年來飽受疾病之苦，未料仍不敵病魔摧殘，晚間地方各界與政治人物臉書，紛紛貼出這項噩耗。王燕美臉書留言停留在10月30日，內容是：「原計劃今天回玉里的，無奈中途又出狀況，缺血輸血、缺白血球打白血球，樓層愈住愈高，老天啊！可别在此就叫我給摔了」。讓政壇好友們人不捨。

現年65歲的王燕美，是花蓮政壇長青樹，從政至今24年，敢言的大砲風格及雄厚的民意基礎，被稱為花蓮南區「南霸天」，曾入民進黨，現為無黨籍，也是綠營南區重要代表性人物。

敢說敢質詢，也不怕得罪人，她說自己：「無父無母，無夫也無子女也無包袱」，唯一的依靠就只有選民，她也會成為支持者的依靠。

花蓮縣議會表示，依地方制度法第81條規定，縣議員去職或死亡，缺額達總名額10分之3以上，或同一選舉區缺額達2分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足2年，且缺額未達2分之1時，不再補選。

王燕美的第四選區有3名縣議員，缺額未達2分之一且所遺任期不足2年，所以不會補選。

(中時 )