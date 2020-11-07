女網友貼出自己在麥當勞買到的麥香魚漢堡，但上頭的塔塔醬卻少的可憐。(圖擷取自Dcard)

有網友貼出正常的麥香魚塔塔醬份量。(圖擷取自Dcard)

麥當勞的「麥香魚」是不少台灣民眾心中的經典餐點，因為其獨特的醬料吸引一大批忠實粉絲。但昨(6)日有位女網友哭笑不得的貼出照片，說自己拿到的麥香魚漢堡，裡頭的塔塔醬「只有一點」，讓她傻眼的說自己是不是被店員討厭了。而照片也讓網友笑稱，真的是「點到為止」。

原PO在「Dcard」上發文指出，之前看到許多網友開箱分享療癒的「麥香魚圓面」，於是她也想親自體驗，便到麥當勞買了一份回來，當她滿心期待的打開時，雖內容物都沒有錯誤，魚排和起司都沒少，但最重要的靈魂人物，塔塔醬竟只有「一滴」，讓她相當崩潰。

貼文發出後讓不少塔塔醬愛好者跟著崩潰，「醬是精華，多壓一秒死不了人」、「麥香魚就是要這個醬啊」、「醬好扯」、「麥香魚就是要雙醬，雙醬！」、「醬是精華 」、「畫龍點睛？」

另外，也有一批網友發表不同看法，「這樣好棒，我都點不要醬」、「店員表示點到為止」、「店員也努力崇尚健康」、「醬少比較健康」、「他應該有看到你的身材，醬的熱量蠻高的」；但有認真的網友猜測說，「可能是醬的用量快沒了，才努力擠一點出來抹上去。」

(中時新聞網)