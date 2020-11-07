天后王菲與前夫李亞鵬所生的14歲女兒李嫣，時常在IG分享生活，然而她的一舉一動都受到外界關注，無論PO出什麼都會遭到酸民攻擊，甚至還曾遭酸炫富，近日李嫣就被發現悄悄刪光了IG所有貼文，只在個性簽名留下8個字，似乎對酸民的騷擾已經忍無可忍。

由於媽媽是天后，小時候又患有「先天性唇顎裂」，李嫣一出生就承受巨大壓力，儘管現在已經動手術恢復正常，還是會時常引起來酸民，對她的外貌指指點點，就連先前只是染個頭髮，都被酸民攻擊「太老氣」，甚至發出和朋友出遊的照片，都會被指說炫富。

過去李嫣為了不被說炫富，在發布照片時，還特別將包包的LOGO打碼，就是不希望又被模糊了焦點，無奈地留言回覆網友自己「太難了」，日前更被發現她默默地清空了所有貼文，連任何標註她的貼文都沒留下，只在個性簽名寫下一句話：「進來前請先收起偏見」。

李嫣無預警刪光貼文。(圖/翻攝自李嫣IG)

可見外界的過度關注，已經對李嫣造成極大困擾，網友們也紛紛留言為李嫣抱不平，「ins這種軟體本身就是不合法的」、「加油，根本不用理會酸民」、「天后的女兒也不好當」，也有不少人相當擔心李嫣的狀態，希望她能夠早日振作起來。

(中時新聞網)