中信兄弟第6戰以1比12吞敗，從手握3勝1負的「聽牌」優勢到被統一獅追成平手，兄弟總教練丘昌榮認為此役勝負分水嶺就是在於關鍵時刻的打擊，雖然被逼至「搶七」大戰，但他仍對球員有信心，「我們還是有希望，相信選手能夠做得到。」

兄弟首戰在延長賽吞敗，接下來3戰都成功拿下，取得系列賽3比1的「聽牌」優勢，但「關門」戰役卻遲遲未能拿下，第5戰受到布雷克壓制，以0比6落敗，今天也沒能成功突破猛威爾，被統一扳平戰局。

此役兄弟全場僅敲出7支零星安打，只在3局下靠著猛威爾的傳球失誤攻下全場唯一的1分，反觀統一在第1、5局都在2出局後敲出適時安打得分。

「今天關鍵還是在攻擊這部分。」丘昌榮認為，關鍵打擊打不出來成為此役勝負分水嶺，「對方在第1局和第5局2人出局時都拿下分數，好不容易拿到2出局，但潘武雄設定的很好，還是被他掌握住。」

德保拉此役先發7局被敲8支安打，其中包含潘武雄在5局上的2分炮，失掉5分皆為自責分，承擔敗投，但8局接替登板的本土投手群也狀況連連，單局6次四死球讓統一攻下8分大局。

對此丘總沈重的表示，這部分必須要再去問一下投手教練，「我跟（林）恩宇也都在說怎麼上來的投手控球都出問題，今天最重要的是有機會時我們沒有把握住，對方掌握得比我們更好。」

雖然浪費3比1的「聽牌」優勢，將在明天決勝負，丘昌榮仍對球員有信心，「我們還是有希望，明天還是會全力以赴，相信選手能夠做得到。」

(中時 )