世貿組織（WTO）上月亮綠燈同意後，歐盟6日表示，將自本周起對價值40億美元的美國貨徵收關稅，以反制美國補貼自家飛機製造商波音公司，還有就美國對空中巴士課稅進行報復。

歐盟訂於9日（周一）召開貿易部長會議，歐盟成員國大多贊同對進口美國貨加徵關稅。美歐針對波音和空巴的補貼爭議纏鬥16年，歷經4位美國總統執政。

歐盟外交人士指出，歐盟課徵報復性關稅後，將衝擊到美國製飛機及相關零件、水果和堅果等農產品、柳橙汁、烈酒、營建設備、賭桌等。

不具名外交人士說：「我預期在周二（10日）或周三（11日）就會課稅。」

美國蒸餾酒協會總裁兼執行長史旺格（Chris Swonger）表示，受到之前歐盟課稅影響，美國威士忌對歐洲出口量已大減41％，歐盟再對烈酒加徵關稅，恐會進一步蹂躪釀酒業。

美國總統大選開票至今雖顯示民主黨候選人拜登贏面大，但即便現任總統川普確定連任失利，他的任期要到明年1月20日才結束，仍有餘裕對歐洲貨加重課稅。

去年10月在WTO裁定許可下，美國對75億美元歐洲進口商品課徵報復性關稅，以反制歐盟對空巴的非法補貼。除空巴飛機外，起司、橄欖、單一麥芽威士忌等也列入課稅清單。

上月中旬，WTO也以美國政府補貼波音公司為由，裁定同意歐盟對40億美元美國商品徵收報復性關稅。

華府聲稱歐盟報復性課稅於法無據，理由是美國已撤銷對波音的補貼。歐盟官員反嗆只有WTO有權裁決是否合乎規定，而且歐盟課稅已在上月獲WTO同意。

美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）上月警告，歐盟若有任何課稅動作，「將迫使美方有所回應」，川普政府揚言「大力反擊」。

歐盟當局將對美國貨品徵稅，視為終結雙方補貼爭議談判的重要籌碼。

(工商 )