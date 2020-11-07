統一獅在G6團隊氣勢高昂，從首局就有攻勢，第8局更一舉狂攻8分，最後以12比1大勝中信兄弟，此戰老將潘武雄、陳鏞基合力攻下5分打點，此系列賽潘武雄7打點破生涯紀錄，獅隊從1勝3敗被聽牌後連贏2場扳平，總教練林岳平說老將的貢獻是安定球隊的關鍵。

此戰賽前統一獅無路可退，不過陣中老將及時挺身而出，首局2人出局後潘武雄敲出二壘打帶有2分打點，統一獅率先取得分數；5局上陳鏞基也有貢獻，2分炮再將分數拉開，林岳平賽後說，「2人適時一擊完全把攻擊信心打上來，是安定球隊、安定投手的關鍵分數。」

潘武雄單一總冠軍賽累積7分打點，破個人生涯記錄，與陳鏞基兩人此戰貢獻5打點，林岳平說，「老將從一開始在球隊就帶領年輕選手，包含我也是學弟，用他們的經驗、力量幫球隊贏球。」

此外今日首度於台灣大賽先發的「奇兵」江亮緯擔任第一棒展現成效，「不只是老將有發揮，江亮緯第一球就敲安，主因是打擊教練劉育辰對選手有信心，才把他放入打線。」

從1勝3敗到扳平戰局，明日要與中信兄弟決一死戰，林岳平則笑說，「不是生死戰啦，就是勝負戰，兩方選手盡心盡力，希望選手忍耐一下、全力以赴，相信能搶下最後勝利。」

(中時 )