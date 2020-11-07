美國總統大選開票面臨尾聲，民主黨拜登在選舉人票呈現優勢，但部分州開票結果仍呈現膠著。對此，資深媒體人陳揮文表示，此次大選距離拜登第一次想要參選總統已經過去了32年，而拜登的總統之路，「這給韓國瑜和韓粉很好的啟示」。

陳揮文7日在政論節目《少康戰情室》中表示，拜登隔了32年終於要當上總統了，他1988年就要選總統了，但沒獲得提名，就一路當參議員過來，到了2008年他又想選總統，已經隔了20年，結果2008年遇到歐巴馬和希拉蕊，他就沒辦法，後來去當歐巴馬的副總統8年。

陳揮文指出，歐巴馬2016年卸任後總該換拜登選總統了，結果卻是希拉蕊出馬，還是沒輪到他，然後到這一次2020他終於可能會贏了，這距離他第一次選總統隔了32年。

陳揮文強調，這些事情不是講給拜登聽，是講給韓國瑜聽，韓國瑜選總統輸得很慘，輸了200多萬票，可是他年齡跟拜登差15歲，「一個是1942，一個是1957」。

陳揮文認為，韓國瑜是輸了沒有錯，可是你看拜登一路走來跌跌撞撞，「這給韓國瑜和韓粉一個很好的一個啟示」。

(中時新聞網)