大城營建機構投入推廣網球運動，打造更多熱愛網球的選手及球友舞台。（盧金足攝）

第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動，今日台中國際網球中心登場。（盧金足攝）

台中市國際網球中心比照奧運比賽規格建造，規模中部最大、設備也最完善，吸引網球好手較勁。（盧金足攝）

大城營建機構投入推廣網球運動，打造更多熱愛網球的選手及球友舞台。（盧金足攝）

台中市國際網球中心比照奧運比賽規格建造，規模中部最大、設備也最完善，吸引網球好手較勁。第一屆好運大城盃網球錦標賽7日在台中國際網球中心開打，職業選手駱建勛、林維德，以精湛球技的表演賽，吸引很多球迷觀賽，「大城跨越30、繼網開來」，投入推廣網球運動，打造更多熱愛網球的選手及球友舞台。

位在北屯區的國際網球中心，為台中市邁向運動城市的重要運動設施指標，第一屆好運大城盃網球錦標賽暨推廣活動，今日台中國際網球中心登場，精彩的男子單打錦標賽還有網球體驗課程，透過各種不同類型活動讓球友享受比賽，也讓民眾了解網球運動，豐富、健康的北屯生活圈，坐擁運動休閒優勢。

大城營建機構．台灣亞銳士董事長特助賴亮成，力邀知名職業選手駱建勛與林維德，到台中國際網球中心飆球技，很多球迷一早就到場卡位，駱建勛與林維德兩人先禮後兵，雖然是表演賽，你來我往沒在客氣，看得球迷大呼過癮。

大城深耕北屯大十期，有「廍子王」之稱，十年來在十期與廍子地區共計推出十六個建案，高達兩千多個住戶，常為大城家族住戶舉辦多元化活動，凝聚住戶認同感與歸屬感。

賴亮成喜愛網球運動，小試身手見出揮拍潛力，透過網球有來有往的協調互動，激發不一樣的生活火花，創造更豐富、健康的生活型態與幸福價值。

大城營建機構超越30周年，強調除了建築工藝的躍升，更致力於經營美好社區生活體驗，導入餐廳商家優惠聯名的「大城小食光」，特約優質店家集結優雅日常食尚；《大城小事》透過多元化活動營造人文質感社區，凝聚住戶情感。

已成為網美來北屯拍照打卡亮點的神諭咖啡，特別引進高雄神諭咖啡團隊進駐社區接待中心，帶來貼近生活的新購屋經驗，賴亮成說，「有客戶路過進來咖啡店喝一杯咖啡，最後買了一間房子！」北屯生活環境與商圈、交通具佳，加上市府重大建設到位，品質與氣質打動客戶的心。

賴亮成表示，大城營建機構專注做好建築，大城四月泊樂圓滿完銷，近日位於軍福九路的新案潛銷中，規畫均質純粹3房產品，未來期待有更多家庭一起加入，共同創造獨特的大城生活美學。

台中市國際網球中心成為中部地區網球重鎮，市長盧秀燕日前也宣布，北屯網球中心二期工程規畫「多功能草皮」預計年底完工，將提供飛盤選手更完善的運動場域。

飛盤是新興運動，盧秀燕以前擔任立委期間，推展飛盤運動，曾當過台中市體育總會飛盤委員會主委，盼為飛盤運動盡一份心力，擔任市長持續推廣「酷運動」，將飛盤列為重點運動項目，台中國際網球中心接力建置適合飛盤選手訓練、競賽的場地，北屯加碼興建運動設施，打造台中成為運動城市。

(中時 )