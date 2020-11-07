2020年台灣大賽第6戰，統一獅靠著老將潘武雄、陳鏞基帶起球隊攻擊，成功將系列賽扳平，「很高興我們這些老將都能帶領球員，打到第7戰心裡真的有點累，但整年度就剩最後一場，大家都要咬住。」

潘武雄今天先發第5棒、指定打擊，面對德保拉首局在2出局敲出適時二壘安打，送回壘上2名跑者，8局又敲出二壘安打帶有1分打點。

談到能夠突破德保拉的關鍵，潘武雄直呼幸運，「今年系列賽我完全沒有對過他，很高興第一個打席有2分打點，很幸運，德保拉是個頂尖投手，能從他手中拿分數很不簡單，對他很陌生，只能透過影片情蒐，當時就是設定好球路。」

被問到今年總冠軍賽已累積7分打點，破個人生涯記錄，潘武雄坦言自己並沒注意到，「上去時就盡力幫助球隊，球隊在背水一戰的情況下，能得分就得分、能搶壘就搶壘，很高興我們這些老將都能帶領年輕球員，還好我們有打出來，不然他們應該會放不開。」

第5戰時高國慶靠著潘傑楷的二壘安打，一口氣從一壘跑回本壘得分，今天陳鏞基也有同樣演出，賽後潘武雄坦言有被嚇一跳，「我以為他會停在三壘，就跟上一場被國慶嚇到一樣，但這是因為我們都拚了。」

(中時 )