統一獅從1勝3敗連贏2場將戰局追平，其實在下半季就曾經歷過，當時連贏了2場殊死戰，才順利拋下封王橘色彩帶，陳鏞基表示明天最後一場會全力以赴，不管是年輕還是資深球員，都要團結一條心拚了。

陳鏞基在5局上半敲出2分炮將分差拉開，與潘武雄合計攻下5分打點，總教練林岳平認為是穩定軍心的關鍵，陳鏞基上次在台灣大賽開轟是2011年剛回台灣時，「沒有想到開轟，前2次壘上都有人沒把握住，那次上去告訴自己一定要做一點事情，才能把球隊氣勢帶上來。」

統一獅逆勢中扳平戰局，讓早早聽牌的中信兄弟備感威脅，統一獅就是挺過殊死戰的壓力才能走到最後這關，下半季先擊敗富邦悍將強投索沙、再破中信兄弟「三冠王」德保拉，才能奪下半季冠軍，陳鏞基說，「下半季封王戰後大家都有經驗，知道沒有退路，今天沒贏下就要等明年，所以大家都拚了。」

例行賽有「外野三帥」蘇智傑、林安可、陳傑憲以及其他年輕球員貢獻火力，到了季後賽則有「三老將」潘武雄、陳鏞基、高國慶挺身而出，陳鏞基認為球隊不管是年輕、資深球員，總是會有人跳出來當英雄，「不管是誰，都要團結一條心，下了場就全力以赴，今年紙勝這場，相信隊友。」

(中時 )