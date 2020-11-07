前高雄市長韓國瑜卸任後，回到雲林沉潛，不過他每次出現在臉書或公開場合，都會引起轟動，死忠的「韓粉們」為他創造極大的聲量。民進黨桃園市議員王浩宇，今天在臉書貼出「2020台灣年度政治人物」，第一名就是韓國瑜。

以下為「2020台灣年度政治人物」排行：

韓國瑜 15.62%

蔡英文 13.38%

陳時中 10.98%

蘇貞昌 5.48%

柯文哲 3.81%

陳其邁 3.69%

馬英九 3.35%

陳菊 2.00%

李眉蓁 1.99%

江啟臣 1.62%

--- Top 10 ---

李登輝 1.46%

吳斯懷 0.96%

黃捷 0.92%

許崑源 0.91%

陳柏惟 0.83%

賴清德 0.83%

丁允恭 0.81%

陳建仁 0.78%

陳玉珍 0.74%

侯友宜 0.73%

--- Top 20 ---

王浩宇 0.71%

林佳龍 0.70%

羅智強 0.69%

蔣萬安 0.68%

李來希 0.66%

趙少康 0.65%

蘇震清 0.60%

王定宇 0.58%

唐鳳 0.57%

吳怡農 0.54%

--- Top 30 ---

王婉諭 0.54%

游錫堃 0.52%

沈一鳴 0.47%

王金平 0.47%

吳釗燮 0.46%

林為洲 0.46%

葉彥伯 0.45%

蘇嘉全 0.42%

葉毓蘭 0.41%

陳致中 0.41%

--- Top 40 ---

宋楚瑜 0.40%

蕭美琴 0.38%

黃智賢 0.38%

黃偉哲 0.37%

陳水扁 0.36%

朱立倫 0.35%

洪慈庸 0.35%

陳學聖 0.35%

顏清標 0.34%

洪秀柱 0.34%

截至11月7日為止。

有網友問：「我看不懂這是什麼狗爛毛排行，有的根本沒公職，怎麼算政治人物...而且是排行什麼系列的？」王浩宇回說：「沒公職也可以是政治人物。」

網友也紛紛說：「為什麼韓國瑜會有群眾誘力？」、「552老藍腦還是有影響力。」、「韓是不分藍綠的人都希望保存他的熱度，因為對選舉太好用，要捧要打都好用。」不過也有人說：「只喜歡小英、大仁哥、唐鳳、部長、3Q。」

＃2020台灣年度政治人物 韓國瑜 15.62% 蔡英文 13.38% 陳時中 10.98% 蘇貞昌 5.48% 柯文哲 3.81% 陳其邁 3.69% 馬英九 3.35% 陳菊 2.00% 李眉蓁 1.99% 江啟臣... 由王浩宇發佈於 2020年11月7日 星期六

(中時新聞網)