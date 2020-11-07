前高雄市長韓國瑜卸任後，回到雲林沉潛，不過他每次出現在臉書或公開場合，都會引起轟動，死忠的「韓粉們」為他創造極大的聲量。民進黨桃園市議員王浩宇，今天在臉書貼出「2020台灣年度政治人物」，第一名就是韓國瑜。
以下為「2020台灣年度政治人物」排行：
韓國瑜 15.62%
蔡英文 13.38%
陳時中 10.98%
蘇貞昌 5.48%
柯文哲 3.81%
陳其邁 3.69%
馬英九 3.35%
陳菊 2.00%
李眉蓁 1.99%
江啟臣 1.62%
--- Top 10 ---
李登輝 1.46%
吳斯懷 0.96%
黃捷 0.92%
許崑源 0.91%
陳柏惟 0.83%
賴清德 0.83%
丁允恭 0.81%
陳建仁 0.78%
陳玉珍 0.74%
侯友宜 0.73%
--- Top 20 ---
王浩宇 0.71%
林佳龍 0.70%
羅智強 0.69%
蔣萬安 0.68%
李來希 0.66%
趙少康 0.65%
蘇震清 0.60%
王定宇 0.58%
唐鳳 0.57%
吳怡農 0.54%
--- Top 30 ---
王婉諭 0.54%
游錫堃 0.52%
沈一鳴 0.47%
王金平 0.47%
吳釗燮 0.46%
林為洲 0.46%
葉彥伯 0.45%
蘇嘉全 0.42%
葉毓蘭 0.41%
陳致中 0.41%
--- Top 40 ---
宋楚瑜 0.40%
蕭美琴 0.38%
黃智賢 0.38%
黃偉哲 0.37%
陳水扁 0.36%
朱立倫 0.35%
洪慈庸 0.35%
陳學聖 0.35%
顏清標 0.34%
洪秀柱 0.34%
截至11月7日為止。
有網友問：「我看不懂這是什麼狗爛毛排行，有的根本沒公職，怎麼算政治人物...而且是排行什麼系列的？」王浩宇回說：「沒公職也可以是政治人物。」
網友也紛紛說：「為什麼韓國瑜會有群眾誘力？」、「552老藍腦還是有影響力。」、「韓是不分藍綠的人都希望保存他的熱度，因為對選舉太好用，要捧要打都好用。」不過也有人說：「只喜歡小英、大仁哥、唐鳳、部長、3Q。」
(中時新聞網)
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