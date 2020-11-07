現代人感情變化莫測，不像爺爺奶奶那個年代，就算是相親結婚，也可以攜手走一輩子，有位網友日前見證了「愛情最美的模樣」，一對老夫妻到浙江杭州觀光，老爺爺不斷幫老奶奶拍網美照，老夫妻對話更讓網友眼眶泛淚。

這名網友分享一段甜蜜的影片，一對老夫妻到杭州旅遊觀光，老奶奶頭上戴著花俏的髮飾，斜揹著企鵝造型背包，看的出來老奶奶童心未泯，期間老奶奶看到喜歡的背景，就會停下來，擺出各式各樣的姿勢，老爺爺就會開始幫她拍照。

且老爺爺非常有耐心替妻子拍照，為了拍出網美照片，老爺爺蹲在原地將近20分鐘也不嫌累，拍完還會互相討論動作好不好看，如果老奶奶不滿意，一聲令下「不行啊，重來」，老爺爺依舊笑著幫妻子拍照，甜蜜又可愛的互動讓網友非常羨慕。

影片曝光後，許多網友被老夫妻「療癒心靈」，感動留言表示「這才是愛情」、「不羨慕街頭熱吻的情侶，只羨慕白髮蒼蒼牽手散步的老人」、「能相守到老才是真愛」、「少年夫妻老來伴，能廝守到白頭是人生莫大的福報」。

(中時新聞網)