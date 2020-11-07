有網友貼出貓僕舍前員工發文附上的對話記錄，內容提到對方說六月不想要這隻貓（小3）了。(圖/ 摘自六月臉書)

女藝人六月（蔡君茹）近日被爆出因為小孩過敏而棄貓，引起熱議，她也馬上跳出來解釋整件事情，但沒幾天貓僕舍前員工再爆料，貼出對話記錄打臉六月沒有不要貓咪的說法；六月在對方發文後3小時就發布聲明，表示自己沒簽過任何拋棄文件，認為現階段最重要的事情，就是把小3（貓咪）接回家裡，「小3就仍是我的家人」

六月臉書全文：

我在此聲明，我六月從來沒有簽訂任何棄養文件，也沒有對任何人表示過不要小3，我不曉得貓僕舍前業主到底怎麼跟員工或是其他人處理事情的，但對我而言，我本人既然沒有拋棄小3的意思表示，沒有簽過任何拋棄文件，小3就仍是我的家人。

看過Hsuan的臉書文，我覺得貓僕舍前業主有很大的問題，我的孩子被人拿走，而拿走我孩子的人覺得程序合法，那問題與前業主恐怕脫不了關係，整件事情我之後一定會一一釐清並咎責。

但現在最重要的事情，是小3要回到我身邊，回到家人身邊，因此我懇請中途先不要將小三轉給任何其他飼主，而是先能與我聯繫把狀況釐清，並且將「拋棄文件」提供給我以便核對，這樣真相自會大白（請不要再對我說有個資法問題不願將文件提供，我這個苦主本來就有權利確認文件是否為我本人親簽），我真心希望小3能趕快回到媽媽身邊、家人身邊。

(中時新聞網)