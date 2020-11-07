歐力士猛牛隊今（7）日在千葉客場對戰羅德海洋隊，結果以3比4落敗，本季120場例行賽全部打完，戰績45勝7和68敗，勝率3成98還不到4成，連續兩年在太平洋聯盟墊底。個人表現方面，收穫最豐的是吉田正尚，他今年全勤，並以3成50打擊率拿下洋聯「打擊王」。居次的軟銀鷹隊柳田悠岐打擊率3成41，但軟銀只剩1場比賽，柳田應該追不上了。

今天的比賽歐力士隊台灣右投張毅在第7局下登板後援1局，面對羅德隊4名打者，先投出四壞球保送井上晴哉上一壘，接著解決2人，但井上攻佔二壘。緊要關頭張奕用指叉球三振安田尚憲，化解得點圈有跑者的危機，

張奕投完第7局退場，今年球季正式收工。總共出賽13場，其中9場先發，投48局被擊出50支安打，包括5發全壘打。送出46次三振，四壞球16次、觸身球2次，三振／四壞比為2.88，控球還不錯。總共失掉26分，其中23分是自責分，戰績2勝4敗、自責分率4.31，表現不算很理想，也只能利用球季結束後檢討缺失，明年春訓好好努力了。

(中時 )