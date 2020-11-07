寵物又被稱為伴侶動物，因牠既忠心又可愛，往往可以適時撫慰飼主的心情。因此民眾應秉持愛護動物及尊重生命的態度予以照顧，國立基隆高中此次的年度服務學習，希望由老師帶著學生來到基隆市寵物銀行，讓學生體驗志工服務來尊重生命。

基中也特地透過被稱為「寵物代言人」的基隆市議員張秉鈞協助聯繫， 讓同學能前往寵物銀行，透過五感體驗親自服務流浪動物，並學習課堂以外的生命教育。

基隆市動保所長陳瑞濱表示，同學藉由志工服務來進行生命教育，同時可以了解流浪犬一樣是生命個體。並呼籲家裡的狗要有寵物登記及絕育，因繁殖是流浪狗產生的原因；寵物可能因為沒寵物登記，一直在收容所或流浪街頭；沒有絕育而不斷繁殖棄養，一代代過著流浪犬的悲慘生活。感謝基隆高中賴老師帶領學生來接觸狗狗，帶他們散步，這是很好的活動，謝謝參與的師生，更感謝市議員張秉鈞的牽線。

基隆中學賴韻如表示，謝謝議員張秉鈞及寵物銀行，願意給我們這個機會來服務學習，同學對照顧貓狗很有興趣。而參觀寵物銀行的籠舍，真的被簡陋的狀態嚇了一跳，也很同情貓狗的生活環境，這就是最好的生命教育，希望喚起大家對生命的尊重，不要任意棄養貓狗。

張秉鈞表示，社會為什麼會有流浪寵物，主因就是飼主棄養而造成。若決定飼養寵物，就應負責照顧的責任，絕不可以任意棄置不顧。藉由此次服務學習，能讓同學從小培養尊重生命的觀念，更藉由與志工服務，感受到毛小孩親人的模樣，享受這開心的時光。

張秉鈞表示，印度聖雄甘地的一句名言，一個國家道德進步與偉大程度，可用他們對待動物的方式來衡量。讓學生尊重生命，這將是教育學習的正面意義。呼籲民眾需「認養不棄養，愛護毛小孩」，以身作則將是我們能給孩子最好的示範。

(中時 )