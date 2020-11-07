東區商圈週年慶開跑，各大百貨祭出好康優惠。（北市商業處提供／吳康瑋台北傳真）

為推廣東區商圈特色，臺北市商業處輔導台北市東區商圈發展協會自5日至16日，結合東區具指標性的SOGO百貨與超過200家東區名店攜手舉辦為期12天的「東區商圈週年慶」活動，並祭出多重好康打卡優惠，且消費滿百元即可獲得抽獎券，還有超過1,800份且總價值超過百萬元如iPad、switch及Garmin等超值抽獎好禮，等你帶回家，這年末就來東區好好犒賞自己。

北市副市長黃珊珊表示，為活絡東區商圈發展，本府自108年推出「一個再定位—商圈再定位，三個主策略—強化主題空間、規劃人行系統、活絡捷運地下街」推動忠孝東區振興計畫，總計19項工作項目，於去年度已完成17項，東區公共空間再規劃屬於中長期計畫持續推動中，另為營造今年東區商圈週年慶節慶氛圍，瑠公公園亦配合於週年慶期間完工開放，提供民眾舒適的遊逛空間；今年也持續收斂台北市東區商圈發展協會及當地意見，推動18項工作項目進行軟硬體升級，並與東區商圈協會自3月起辦理綠美丘市集、顆顆書店市集，市府也預計在耶誕節前夕於東區部分巷弄設置節慶燈飾，點亮東區商圈。

台北市東區商圈發展協會常務理事楊政憲表示，去(108)年東區商圈週年慶活動獲得熱烈響應，今年週年慶活動更甚以往，集結百貨業者SOGO、東區頂好名店城、東區捷運地下街及顆顆書店市集，號召超過200家店家參與活動，另為營造週年慶節慶氛圍，於SOGO百貨周邊巷弄裝設燈海，點亮整個東區形成活動特色亮點，希望透過活動提供消費者週年慶購物樂趣，採買家人、朋友及自己的禮物，並帶動東區商圈繁榮發展。

自11月5日活動一開跑便吸引大批購物人潮湧入，民眾也趁著假日提著大袋小袋在東區商圈巷弄及瑠公公園遊逛，體驗各優惠店家提供「吃、喝、玩、樂」的好康優惠，如餐飲類優惠店家提供滿百元折10元，除餐飲類外之優惠店家也提供滿500元折50元之好康優惠，且只要消費滿百元即可獲得1張抽獎券，單筆消費最高可獲得5張抽獎券，就有機會獲得如iPad、switch、Garmin及價值2,000元商品抵用券等超值好禮，更多活動訊息請至「台北東區混有意思」FB粉絲團、｢東區觀光指南商圈週年慶活動頁面」及「台北市商業處-我是商Ya人」查詢。

(中時 )