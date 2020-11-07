士東市場自101年起陸續完成內部整修後，市場煥然一新，尤其注重環境衛生之維護，如落實乾濕分離及垃圾集中分類處理；106年5月底在美好關係團隊協助下完成19 個攤位改造，讓士東市場成為將美學融入市場的典範，更享有傳統市場中的百貨公司之美譽，平常即吸引來自國內外團體組織前來觀摩參訪。去年度參加評核僅以些微分數與5星認證失之交臂，今年度再接再厲，終獲青睞奪得5星桂冠。

士東市場內1樓名攤林立，主要經營雜貨、熟食、蔬菜、花卉、肉類、鮮魚、水果、麵包饅頭、五金及咖啡飲料等，長期更以乾淨、整潔、明亮及優質之購物環境為眾家媒體爭相報導，2樓則為服飾百貨、古玩、骨董、收藏美術品等加上超人氣美食街，士東市場儼然跳脫傳統市場給人的既定印象，而朝百貨公司化方向進步，成就令人刮目相看，詳細市場名攤資訊請鎖定士東市場官方網站。

為提供優良購物環境，近年來臺北市市場處投入資源改良士東市場硬體並升級軟體，包括4個門面整修、2樓地坪整修、頂樓冷卻水塔更新工程、1樓水溝蓋更新、購置洗地機及規劃市場分區推動乾濕分離、垃圾不落地、禁用一次性及美耐皿餐具；另於美食區設置洗碗機提升衛生品質及環保概念，引進現代化經營模式等政策。

今（109）年更首度開辦市集精進計畫，透過市場自治會自主整合攤商意願，補助市場針對整體意象、營業環境及市集服務等面相進行改造，其中攤位整體設計改造包括利用竹籃子盛裝提升質感、歐風簡約式木製攤招、特殊燈光投射及重新設計現代化特色招牌，使老攤位蛻變新風貌。另市場處自3月起亦輔導士東市場攤商通過衛生局GHP（食品良好衛生規範）稽查，透過導入食品安全規範，打造市場食安環境。

為表揚本市市集在經濟部星級評鑑的傑出表現，市場處預計於109年12月上旬舉辦「公有零售市（商）場及攤販集中場營運評鑑頒獎典禮暨年終成果發表會」獎勵攤商辛勤付出維護服務品質，市場處表示，將持續協助市集改善營業環境、提升服務品質，提供民眾更優質的購物環境。

(中時 )