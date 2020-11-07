為協助商圈形塑商圈品牌特色，北市政府輔導台北市南昌家具街發展協會於即日起至8日上午10點30分至下午6點30分於南昌路二段自主舉辦為期2日之「2020南昌家聚節」活動，今年活動除聚集逾50攤的創意市集供民眾遊逛採買外，還規劃「如果兒童劇團」、「螢橋國小舞獅武術隊」、「King Cake紐奧良爵士樂團」等特色表演團體到場互動演出，增添活動樂趣，更有親子遊樂園、木工DIY小教室、家具挖寶、消費滿額摸彩及DM換好禮等豐富活動。

其中家具挖寶是由商圈店家提供1~3折優惠商品拍賣哦，千萬不能錯過這好康，活動現場也看到許多民眾共襄盛舉，歡迎大家呼朋引伴於假日前來遊玩、選購最超值的家具，讓南昌家具街成為將家人、朋友相聚在一起的溫暖場所。

北市商業處高振源處長表示，南昌家具街具有悠久的歷史，長久以來以擁有價格實惠、品質穩定、種類豐富的家具聞名，且商圈內店家擁有專業知識及在地人情味，為老顧客購買家具的不二選擇；商業處每年透過臺北市提振商圈發展補助計畫，鼓勵本市商圈以創新、多元方式展現商圈特色，今年台北市南昌家具街發展協會透過補助自主辦理活動，以推廣商圈品牌，期望能讓更多年輕族群認識商圈，了解其家具特色文化。

台北市南昌家具街發展協會理事長黃世耀表示，南昌家具街不僅擁有品質優良的家具，更擁有老師傅的手藝和敦厚的人情味，今年活動邀請表演團隊進行演出，還有家具挖寶、親子遊樂園、創意市集、木工DIY小教室、抽獎活動等豐富活動內容，現場也可以向工作人員索取DM，憑截角至親子遊樂園換爆米花，歡迎親子、家人、朋友一同來遊逛，不管是想要尋找物美經濟實惠的家具，或是想帶家人、孩子來遊玩，在這裡度過愉快的親子假日時光，同時感受家具傳遞的溫馨情感；另外活動中將一場木工DIY小教室收取的費用捐贈給弱勢團體，傳遞南昌家具街的溫暖與愛。

為活絡商圈商機，吸引民眾前來消費，自109年8月1日至11月8日於南昌家具街消費滿5,000元即可獲得摸彩資格，有機會抽到55吋4K電視、萬元購物金等大獎，歡迎大家趁秋冬之際來添購新家具，也抽中精美好禮！更多活動相關資訊歡迎至「南昌路家具街」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )