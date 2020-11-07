為了因應疫情、提振經濟，由台北市永康國際商圈協進會自行發行之「Easy Go公益消費折價劵」，民眾持券於永康商圈消費滿百享85折，且消費金額提撥5％捐贈衛生福利部疾病管制署作為醫護人員基金，此券獲得消費者支持，讓營業額自30％提升至80％!協進會為回饋消費者，向各界募款100萬元於7日舉行感恩百萬獎金抽獎活動，黃珊珊副市長也蒞臨現場致意並抽出大獎，希透過抽獎活動帶動商圈整體消費、促進商圈經濟活絡。

黃珊珊表示，市府為發展商圈特色及促進在地經濟發展與繁榮，市長亦於109年10月6日走訪永康商圈與特色店家交流，藉此深入了解當地特色及傾聽地方聲音；另本府每年亦挹注補助資源輔導各商圈組織自主舉辦特色行銷活動，如今年永康國際商圈透過補助辦理「永康E購GO」活動，也拍攝行銷影片推廣永康特色美食與EasyGO 85折優惠券，更透過舉辦深度體驗小旅行活動，針對相關景點帶領民眾深度探討商圈故事性與文化性，以吸引國內民眾了解商圈特色來此遊逛，促進商圈發展。

台北市永康國際商圈協進會於疫情期間募款100萬元特別規劃抽獎活動，結合商圈自行推出之「Easy Go公益消費折價劵」，利用此折價劵消費後可參加百萬抽獎以回饋消費者及提升民眾使用意願，民眾反應熱烈，實為商圈自辦活動之典範。有關今日抽獎名單與更多永康商圈的店家介紹、活動詳情請上「台北市永康國際商圈協進會」臉書粉絲專頁(https：／／reurl.cc／LdZOAK）查詢。

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