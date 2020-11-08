莊凱勛和圈外老婆廖逸安（小安）結婚4年，兒子Mars在2018年報到，而他7日晚間發文宣布喜訊，透露老婆再度懷孕，且寶寶性別是女生，目前已懷孕5個月，若女兒是自然產，將與他的生日3月22日是同一天。

莊凱勛在IG開心說到「真是不可思議的事啊，我上輩子的情人，我不確定自己是不是一個好父親，但我百分之百確定，妳已經有一個好媽媽，跟一個好哥哥Mars了」，夫妻倆也幫女兒取小名Luna「歡迎即將降落地球，我們愛妳，希望妳平安到來」。

小安則在IG分享，從去年就開始計畫二胎，但都無消無息，每個月都在期待與失望中掙扎，「後來決定要放寬心順其自然後，Luna就突然跑到我肚子裡了，雖然已經生過小孩，但當你再次看到一個小生命在你身體裡茁壯，依然會有滿滿的感動」。在驗出懷孕前，兒子Mars似乎早知道，某天在床上換衣服露出肚子，「Mars剛好走到我前面指著我的肚子說『肚肚～寶寶～』，隔幾天驗果然出現兩條線真的實在是太神奇了」。

莊凱勛期待女兒到來。（翻攝ig）

莊凱勛老婆發文宣布懷孕。（翻攝ig）

(中時 )