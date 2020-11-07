美總統大選撲朔迷離，讓許多名嘴預測紛紛失靈。民進黨桃園市議員王浩宇與前民進黨立委沈富雄隔空互槓，沈富雄表示，他是個小混混，沒有常識，也要看電視；王浩宇回應說，沈富雄兩個預測都錯誤，可笑至極。

王浩宇之前酸沈富雄預測失準，沈富雄在政論節目回擊，看看現在那個小孩子、跨黨派的不分區桃園的議員王浩宇，在臉書上向他叫陣，說「沈富雄你怎麼說拜登贏呢？你錯了，你出來解釋啊！」沈富雄直言：「他是個小混混，我實在不需要回答他，但是我忍不住了，你回去看電視嘛，『沒有常識，也要看電視』。你看了電視就曉得，我到底對還是錯。」

王浩宇今晚在臉書貼文表示，剛剛聽說，「沈富雄說我是小混混？」我們來回顧一下選後第一時間，他是怎樣改口的： 「美國總統大選，前民進黨立委沈富雄日前曾拜登將以350張選舉人票領先川普的188張票。但是隨著開票結果，選情明朗化，川普也已拿下213張選舉人票，沈富雄對此發展，坦言很洩氣；甚至預測通訊投票寄到後，川普會小贏。

王浩宇酸說，沈富雄自己當初預測的是拜登大贏，接下來又說川普會小贏，結果兩個預測都錯誤，反而是自己當初預測的川普小差距獲勝，比較接近實際狀況，現在好意思回來酸？甚至說，這人真的是可笑至極，對於背叛民進黨、出賣核心價值的前輩，他沒什麼好說的。

有網友回應說：「話說你也背叛綠黨，出賣綠黨核心價值啊，現在跟著裙帶資本主義罵過去的同志左膠啊！」王浩宇回：「我那時候在黨內就很多批判。」

剛剛聽說，沈富雄說我是小混混？ 我們來回顧一下選後第一時間，他是怎樣改口的：... 由王浩宇發佈於 2020年11月7日 星期六

(中時新聞網)