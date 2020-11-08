美國總統大選競爭激烈，民主黨候選人拜登拿下關鍵搖擺州賓夕法尼亞州，已篤定當選。尋求連任的現任總統川普卻仍未認輸。資深媒體人韋安直指，川普若不能有風度地下台，就徹底GG了！

韋安在臉書指出，川普如果最後挽回風度地下台，4年後可能還有機會重來，否則徹底完了。甚至表示，有些人認為美國的民主很偉大，有糾錯能力。其實是covid-19幫忙糾錯的，否則川普還會活蹦亂跳地再幹4年。

網友回應說：「到那時，川大爺已老，尚能飯否？」、「拜哥也81了。」、「拜哥不會尋求連任啦！」、「商人沒有走進破產程序前都要賭到底。」、「天佑台灣！拜託，我可不想幫美國上戰場！干我們什麼事？」、「下台就準備破產了？」

也有人認為，「拜登會不會繼續川普政策進口萊猪、武器來台灣？」、「就算是白癡，都會出口瘦肉精到台灣。」、「賭他(川普)會硬拗...然後難堪地被趕下台！！」

(中時新聞網)