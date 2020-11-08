竹縣單車約會PA活動，身障者組成的「手搖車隊」最受矚目。（羅浚濱攝）

竹縣單車約會PA活動，車友在帽子上做裝飾，讓大家一目了然知道是同車隊。（羅浚濱攝）

「來竹縣約會吧！單車約會PA」活動，8日在竹東生態河濱公園熱鬧登場，在副縣長陳見賢等人鳴槍後，單車網紅徐甘舒「Susu」擔任領騎人，超過1500名車友陸續魚貫而出，在台3線上展開30公里的單車浪漫之旅。

陳見賢表示，縣府連續舉辦7年單車活動，年年超過上千位車友共襄盛舉，這次活動首度融入浪漫和愛情元素，主打山巒與稻浪、自行車道與鐵路的戀愛對話，全程30公里不競速也不計時，讓車友盡情欣賞竹縣美麗風情。

陳見賢期望這場30公里的「單車約會PA」活動，作為新竹縣台3線單車旅遊的示範路線，將騎乘單車的焦點從個人休閒運動，提升到在地觀光，進而帶動旅遊新型態，讓竹縣成為單車友善城市。

車友中有身障者組成的「手搖車隊」最受矚目，也有不少車友在帽子或衣服上做裝飾，讓大家一目了然知道是同車隊，陸續從竹東河濱公園右轉上台3線騎到橫山。

主辦單位在橫山國小、合興車站、姜太公廟、石爺石娘廟及福昌宮等5處設置休息站，車友沿途可感受山城小鎮的自然景緻，尤其合興車站及石爺石娘廟的愛情氛圍，都令車友印象深刻。

騎完30公里的車友，能獲得「合興車站」作為設計理念的精美完騎獎牌，活動會場安排太鼓隊、樂團、舞蹈等表演輪番上場，並有25家特色商家、自行車闖關及摸彩抽獎，讓車友們大讚這場結合運動休閒、在地文化的自行車活動，留下美好的單車旅行記憶。

(中時 )