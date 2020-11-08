恭喜你，你已獲得 KGB 間諜學校錄取，明天報到！

說到「間諜」，大多數人會想到雷射槍、打火機炸彈等。不過，間諜最強大的裝備卻

是大腦的記憶力。間諜的成敗關鍵就在大腦——許多最高機密任務不能留下任何記

錄，只能仰賴自己的頭腦將大量資訊完全記憶下來，並且正確重現。

本書內容取自前蘇聯情報系統訓練頂尖情報員的課程內容。這些記憶術多年來在各

種極端情境中測試，已證實非常有效。

本書中，將透過各式各樣的練習、教學、模擬任務，幫助讀者：

★ 增強記憶力，磨練出銳利的思考能力

★ 發展獨特的記憶能力：將抽象的文字、聲音、數字轉換成圖像

★ 掌握擷取記憶的竅門：如何正確回想、重製深藏大腦內的資訊

★ 藉由拼湊零碎資訊，重建情報的整體樣貌。

★ 習得與人類注意力、想像力、記憶力相關的實用技巧

★ 鍛鍊注意力的實用技巧：如何同時閱讀兩本書

【精彩書摘】

恭喜你。當你閱讀本文，代表你已被間諜學校錄取。

說到「間諜」，大多數人會想到筆式雷射槍或是打火機炸彈等等小道具。不過，間諜最重要的裝備就是頭腦。在大腦功能中，記憶力對於間諜的任務至關重要。在無法留下任何紀錄的極機密任務中，情報人員只能仰賴自己的頭腦將大量的資訊完全記憶下來，並且正確地重現。

本書將透過各式各樣的練習讓你增強記憶力並磨練思考能力。這些經長時間研發的練習也用於培訓俄國的頂尖情報員。

與電影世界不同的是，現實中的情報活動只需要處理資訊，也就是藉由拼湊零碎的資訊重建情報的整體樣貌。這是情報人員的工作，也是間諜學校的各位將挑戰的事情。本書將帶你學習經過極端情境測試的實戰技巧，以及激發你頭腦的無限潛能。

記憶能力

人們並未好好利用自己的記憶能力，大部分人連自己的能力範圍到哪裡也不知道。

舉幾個例子。俄國畫家尼可萊．傑（Nikolai Ge）進到蒙帕萊斯宮（Mon Plaisir）內部的一間巴洛克式房間參觀一次，就將所有細節完整繪製出來。

莫札特只要聽了曲子一遍，就能將複雜的曲譜全部寫出來。貴格利．阿雷格里（Gregorio Allegri）的《求主垂憐》（Miserere）彌撒被梵諦岡教廷保密直到公開那一刻，莫札特當場聽了一遍就有辦法公開演奏了。當時他年僅14歲。

邱吉爾幾乎背下了莎士比亞的所有作品，用來練習口條。

1960年，匈牙利西洋棋棋士哈諾斯．佛拉許（Janos Flash）進行同時下52盤棋且不看棋盤的挑戰。長達13小時的棋局結束後，他也記得在52個棋盤上走的每一步。

不過如此驚人的記憶力並不是少數天才的專利。在某次實驗中，受試者需瀏覽一萬張投影片，然後測試記住多少。結果發現他們的圖像記憶正確率達80%。如果實驗中顯示的圖片較罕見、較明亮或色彩鮮明，正確度即上升至幾近百分之百。

根據以上敘述，我們了解到：

一、人類記憶力最大的問題不在「記住」資訊，而是需要這些資訊時如何「回想」「重現」。每個人都有完美記憶的潛力。但想要鍛鍊這個能力，必須熟習許多技巧；

二、人腦精通圖像記憶，因此大多記住資訊的技術，即「記憶術」（mnemonics）的基礎，都以轉換抽象語言或數字資訊成為畫面與意象居多。

注意力與記憶

注意力是選擇性接收資訊的能力，亦即只看、只聽必要的訊息、忽略不重要的。一個人專心閱讀時，不會受噪音影響。他能接收文字訊息，忽略不相干的聲音。專注能使你著眼於需要記下的微小差異與細節，而大腦不需為了給予每件事同等注意力而超載。

受過訓練的專注力與心不在焉的狀態不同，因為經過訓練的專注力可受引導。你能夠立刻進入專注狀態，必要時能長時間持續專注於一樣事物，該執行下個工作時也能輕鬆轉移注意力。

自我測驗(圖/遠流出版提供)

★腦力訓練：舒爾特表（5×5）

舒爾特表（Schulte Table）能夠加快認知能力的進步，像是周邊視覺、注意力、自律及專注能力。

本頁有一張5行5列的表格，在每一格中隨機排列數字1到25。你的任務是把數字按順序找出來。

但是，不能讓視線在格子間移動，也不能唸出或默念這些數字。你得將視線集中在中央那一格，依靠周邊視覺尋找數字。一開始會有困難，別放棄。之後這個練習對觀察和速讀等等都很有幫助。

要常常回來做這個練習。久了之後，你會在心中視覺化此圖像。經過訓練後，完成任務的時間可以減至12至15秒，甚至更快。

舒爾特表(圖/遠流出版提供)

(本文摘自《KGB間諜式記憶術》/遠流)

【作者簡介】

丹尼斯‧ 普欽（Denis Bukin）

經濟學家，經營家，心理學家。 畢業於聖彼得堡理工學院經濟學院。俄羅斯諮詢公

司 Empatika 的合夥人和顧問。

卡米爾‧ 古列夫（Kamil’ Guliev）

攝影師。修畢當代藝術學院「獨立工作室」課程(莫斯科現代藝術博物館主辦)。

《KGB間諜式記憶術》/遠流

(中時新聞網)