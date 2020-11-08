★ 德國經典暢銷書籍，穩居亞馬遜心理勵志類排行榜 13 年！

★ 向烏龜學習歷久不衰的 7 個大智慧，在庸碌的世界中找回內心

「一個人如果能像烏龜將四肢縮進龜殼，並且有能力從探索世界的旅途中喚回各個

感官、加以檢視，等於成功掌握了自身意識中的最高層次。」

——《聖典博伽瓦譚》五十八節

也許你對於烏龜的智慧還有所不知……

喜歡烏龜嗎？回答是的人，希望你不是為了熬湯。

無論各位覺得烏龜是滑稽可愛或是古怪噁心，都得承認烏龜的確是動物王國中數一

數二的奇特生物——壽命可長達 250 歲，又能夠在全球海域中悠游 3,000 公里遠。

早在世界上第一隻恐龍擠破蛋殼而出之前，烏龜庫瑪的祖先就已經悠然自得地爬過

了森林和原野；恐龍絕種消跡了千百萬年，烏龜卻存活直至今日。這都可歸功於烏

龜超強的適應力，這項特殊能力使得烏龜成了生存大師：

烏龜面對危險時深諳全身而退之道，可將頭腳尾巴都縮入殼中。

烏龜了解如何以省力的方式過日子，因此才能擁有驚人的壽命。

烏龜明白如何以最佳方式適應環境，在任何角落都能隨遇而安。

烏龜能夠透過眼睛結構的改變，以截然不同的觀點看待世界。

烏龜能夠克服數千公里的距離，即使得花不少時間，也能憑堅定毅力抵達終點。

烏龜很懂得省吃儉用：可以好幾週不進食，能夠長時間儲存水分。

烏龜擁有休息的本領：懂得如何完全放鬆，在烏龜的世界裡沒有忙亂奔波或績

效壓力，過勞或憂鬱症也不存在。

【精彩書摘】

某一天驢子辛度登門拜訪庫瑪：「大師，聽說您有神奇的能力，所以想問問您是否能幫個忙。」庫瑪微笑對辛度表示：「是否幫得上忙，這點我說不準。不過能確定的是你能夠幫助自己。」辛度難過地回答：「唉，這怎麼自己幫忙啊？整片芒果叢林的動物中，就屬我脾氣最拗、最固執。不管是青蛙、老鼠或猴子，每個人都受不了我這驢脾氣。這種緊繃焦躁的個性我自己當然心知肚明。」庫瑪回道：「辛度，親愛的，緊繃焦躁就像疾病一樣，可能發生在人人身上，無論是青蛙、老鼠、猴子或驢子都未必能倖免。『不夠從容自在』反倒是你自己選擇得的病。」

人的內心無法平靜，表面上看來好像與自己的決定無關，因此我們常常順勢將發脾氣歸咎於外界的棘手狀況。不過究竟何者為因，何者為果？是因為他人態度不佳使得自己心情不好，還是自己先擺出一張臭臉給他人看？

人無法從容自在，往往正因為總在替自己的壞心情找代罪羔羊。

茱麗安每天堵在車陣中，今天出門晚了些，恐怕上班又得遲到了。不過她不僅不接受這項事實，反而硬是要找出某個讓自己發怒的藉口。茱麗安氣呼呼想著：﹁難怪！這樣一連都碰到紅燈，怎麼能好好開。開在我前面那個笨蛋八成又在打瞌睡了！環狀道路早就該蓋好了，不過市政府大概又要東拖西摸個兩三年才開始動作。最大的問題就是：世界上車輛太多了！地鐵本來可以當通勤備案，但是票價貴到像搶錢！

茱麗安犯的錯誤就在於，讓自己的腦海中充斥著大環境不佳、交通規劃差勁等想法。如果她沒有允許這種負面思想肆意亂竄，可能多少還能掌控心情。結果，她原本的焦慮緊張反而發酵成了敵意、憎惡和怨懟，如此怎麼可能背負著這種情緒，從容愉快地開始一天的工作呢？

輕鬆的心情和外在的阻礙困難關聯不大，反而取決於面對問題時自己的態度。唯有完全替自己的感受和反應負責，才可能免於負面情緒威脅，也才不會總是淪為外在狀況的受害者。生活絕對會一再出現挑戰和難關，自己也難免受身邊的人言行刺傷，不過是否要以傷痛或憤怒回應，卻永遠是個人的選擇，因為唯有自己才能決定是否要將其視為傷害、侮辱或只是刺激思考的機會，唯有自己才能決定是否要保持心情愉快輕鬆。

無論面臨怎麼樣的困難挑戰，世界上沒有人能夠強迫你失去自我或氣得七竅生煙。想要成為自身情緒的主宰，就至少要學會：

1.認識造成自己情緒紛擾的事物，

2.然後努力排解掉這些使自己不愉快的事物。

庫瑪的練習：認識心靈過敏原

過敏原指的是造成過敏患者過敏反應的物質，好比花粉、塵蟎或花生等，同樣的東西在其他人身上可能不會引發絲毫過敏反應。同理也可應用於心靈上的過敏，我們可能會對於某些特定的情形或人物，在思考或情緒上產生極度的誇張反應。

下方的問題有助於各位了解造成自己心情不佳的主因。哪些事物總讓你怒氣沖天？什麼情況老使得自己滿肚子火？哪些時候你會變得歇斯底里？想要變得從容自得，最重要的入門功課就在於發掘自己心靈過敏地帶。請盡可能仔細試想，面臨下述困擾狀況時自己的反應為何，並誠實作答：

1.從容自在

2.不太在意

3.些許不悅

4.馬上產生心靈過敏而大發雷霆。

答案若是3或4便應該深入檢視，日後面臨類似的狀況必須更仔細地自我觀察，找出造成「過敏」的真正原因。

以下幾個例子說明了可能的心靈過敏原和問題的根源：

•跑郵局的時候因為人多到大排長龍，只好慢慢等待。（困擾：缺乏耐心）

•躺在床上準備入睡，外面卻傳來警車鳴笛聲或鄰居大聲甩關車

門的聲音。（困擾：對噪音敏感）

•早餐時間和另一半就生活瑣事大吵。（困擾：缺乏和諧）

•因為同事重感冒請假，使得自己忙於自身工作之餘還得處理同事的業務。（困擾：工作量過大）

•來不及在時間內報稅。（困擾：責任義務）

•孩子回家時帶了張糟糕透頂的成績單。（困擾：成就的期盼、對未來的擔憂）

•在牙醫診所等候，下一個就輪到自己了。（困擾：恐懼）

•另一半和異性老同學見面，而且毫不遮掩地和對方調情。（困擾：吃醋）

•鄰居表示即將要搬家，因為他們終於實現夢想，擁有了位於高級社區的獨棟透天厝。（問題：嫉妒）

人往往堅信是外界的種種使得自己無法從容自在。但是真正的根源不在於外，而是出於自身：無論是缺乏耐心、嫉妒羨慕、追求表現或自以為是，都常使人難以放鬆。所以要重拾從容、再度自在，第一步就要先了解造成困擾的癥結。

究竟自己為什麼無法從容自在地應對呢？其中的可能性有百百種，可能是缺乏耐心、心生嫉妒或追求表現，也有可能是自以為是地堅信﹁事情在我眼中就是這樣，所以這絕對就是標準答案。沒啥好討論的！﹂這種心態使人對於任何異己的觀點都難以認同或包容。

從容自在之所以難以實踐，除了因為固執、緊張或壞脾氣外，現代人負荷過量也是一大主因。多數人常常讓自己在過多的事務間奔波操勞，無論是為了工作、家庭或其他人際義務，我們常無時無刻都忙得團團轉。

不過這種種忙碌背後的幕後黑手究竟是誰？導致一切緊張、嫉妒、憤怒、好鬥或急迫的根本源頭為何？

庫瑪悄悄話：無所牽掛，內心自然明亮澄澈；牽腸掛肚，等於深陷黑暗迷霧。

東方哲學中的一大基礎思想在於：生活中的困難阻礙都來自牽掛。不過「牽掛」二字的意義為何呢？這個概念當然是「牽」和「掛」字面意義的延伸轉化，指的是各種「執著」或「渴求」。

如果希望自己的心靈沉靜，不再受外力羈絆，就必須擺脫牽掛，獲得自由。其實人不僅執著於美好的事物，對於不愉快的事物往往也「難分難捨」。所有對於特定事物的念頭、感受和預想，無論正面或負面，都是造成束縛的羈絆。

「正面的」羈絆可以泛指所有我們想要的事物，也許是一心渴求的夢想，又或許是憑空想像就產生正面感受，例如：

•金錢、財富、物質

•青春、美貌、活力

•善待我們的人

•身心舒適和各種愉快的經驗

•個人形象和外表

•性愛和飲食的享受。

「負面的」牽掛可以泛指所有我們懼怕或想逃避的事物，因為光是念頭一產生，沮喪感就油然而生，例如：

•死亡

•疾病

•年老

•財務問題、貧窮或緊急事故

•敵人或不喜歡的人

•失去重要的事物或是必須與其分離

•暴力、戰爭和環境破壞。

就算是「正面的」牽掛，只要有所牽掛就難免其苦。深陷愛河的人可能感覺漫步在雲端，眼中只見心上人，但是卻可能因為心的淪陷而無法認真處理其他事務，畢竟愛使人盲目這句話可不是毫無道理的。這種怦然心跳的狀態其實轉瞬即逝，所以愛苗還在滋長時，其實等於已經替未來帶來些許陰霾。原因就在於人引頸渴求的事物未必有益於己：所謂飛蛾撲火，就是具有趨光性的蛾若是未朝溫暖的電燈飛去，反而飛向火焰，無疑在自尋傷害。

(本文摘自《烏龜的七個秘密》/遠流)

【作者簡介】

艾佑夏‧ 隆 Aljoscha Schwarz

是一名心理學家、治療師和武術老師

朗諾德‧ 史威普 Ronald Schweppe

是管弦樂團演奏家和冥想老師。

兩位皆為國際知名的暢銷作家，合著了許多書，擅長以淺顯易懂的方式將人生智慧

傳達給讀者。現代心理學、當代哲學與東方的靈性傳統在他們的作品中和諧地匯流

成一體。

《烏龜的七個秘密》/遠流

(中時新聞網)