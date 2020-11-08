電動車大廠特斯拉今年上半年在德國柏林附近動工興建全球第三座超級工廠，完工後年產量將達到兩百萬台。對特斯拉來說，如何快速讓電動車產能大量開出的關鍵，在於電動車用的鋰電池生產速度，是當前最大挑戰。為此，市場傳出特斯拉打算入股南韓ＬＧ化學約一成股權，更積極尋找鎳、鈷礦源，避免生產電動車關鍵原料短缺。

特斯拉今年來股價漲幅超過四．二倍，資本市值從去年十月初起漲前的四三．八三億美元，最高一度達到四六四三億美元，一度擠到全球第十一大資本市值企業。近期股價漲多拉回，資本市值跌到三八九四億美元左右。特斯拉要想維持在全球前十五大市值企業排行內，電動車生產量維持高成長是最大重點。

特斯拉積極尋找礦源

去年特斯拉電動車出貨三六萬台，今年出貨目標是五○萬台。過去一年來特斯拉股價大漲的內涵是來自上海的超級工廠投產運轉，在中國製Model 3產能開出下，拉高特斯拉電動車全球出貨量表現，也是今年生產目標會訂在五○萬台的原因。

馬斯克在七月下旬特斯拉的財報會議上指出，電池成本昂貴，仍是要面對的最大挑戰，特斯拉目前正積極尋找鈷、鎳和銅等相關鋰電池供應鏈。為了確保電池原料供應量充足，特斯拉未來可能會進入採礦業；近期外電報導傳出，馬斯克在美國內華達州買下一座鎳礦採礦權；也和全球最大商品和礦業交易商的嘉能可（Glencore）達成鈷供應協議，特斯拉每年製造向嘉能可購買六千公噸的鈷，主要供應上海和德國超級工廠，用於電動車電池生產。特斯拉預期，上海超級工廠每周的電動車產量將達一千到三千公噸。在產能全開情況下，預估一年需要一二○○公噸的鈷。

不只是鈷，鎳和銅的礦源也都是特斯拉積極尋找的標的。最近市場傳出特斯拉和澳洲礦商必和必拓集團（BHP Group）談判鎳金屬交易協商；馬斯克同時也和全球主要採礦供應商談判鎳、銅等礦源供應。隨著電動車在未來汽車產業的普及化，特斯拉在全球電動車市場市占率約十七％，該公司最早面臨生產電動車電池材料來源不足的問題，現在積極和全球礦商達成採購協議，不但能確保未來礦源的供應外，還能提早卡位競爭者的原料供應來源。礦業分析師推測，國際礦業供應商未來會調整礦產供應，對於生產電動車電池所需原料的礦產生產量逐漸提高，來因應市場需求，也能增加礦商的營運表現。不僅是特斯拉，福斯集團、ＢＭＷ和豐田汽車集團等對於鎳、鈷和銅等的需求也會逐年增加，並碰到類似特斯拉目前的問題。

原物料市場中，鈷比鎳的價格超出一倍以上，而鈷和鎳都是生產電動車電池需要的原料。為了降低對鈷依賴性，特斯拉已在研發無鈷電池，但這項技術需要時間，預料短期間內全球電動車電池材料中，鈷還是無法被取代的原料。鈷礦價格高與礦源相對稀少有關，現在全球鈷礦的四分之三來自剛果，當地採礦商為了賺錢，當地血汗礦區到處都是，剛果只能施壓礦產供應商調漲價格，這現象也代表未來鈷的原料價格下不來。嘉能可不僅與特斯拉正在議價未來鈷供應的合約價格，三星集團、SK Innovation、中國格林美公司（GEM Co）、BMW也都積極向嘉能可和澳洲鈷供應商簽合約，確保未來鈷供應鏈不會短缺。雖然嘉能可最近訂單接不完，但要如何確保按時交貨並不容易；一八年鈷礦因為供過於求而價格崩盤，當時許多客戶選擇不履約價格再去找新合約，嘉能可如何解決來自剛果上游採礦業者要求漲價，然後如何說服客戶接受漲價，都是不容易的問題。（全文未完）

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先探投資週刊2116期

(中時新聞網)