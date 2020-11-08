萬綺雯完美詮釋《我和殭屍有個約會》中女道士馬小玲，之後也有演出類似性質的角色。(圖/ 取自中時資料庫，楊約翰攝)

娛樂8點半》香港有不少女明星都是選美出身，蔡少芬、張曼玉和袁詠儀等大美女眾所皆知，被譽為「最美道士」的萬綺雯也是，拿下亞洲小姐亞軍而受到關注。在事業一帆風順時，和武打天王甄子丹曾愛得轟轟烈烈，卻無疾而終；後來選擇閃婚相戀7天男友，儘管結婚20年沒有小孩，和老公感情依舊恩愛，萬綺雯也為愛漸漸淡出螢光幕。

萬綺雯高中畢業就踏入職場，身材高挑外型出眾的她，在婚紗店工作時也身兼模特兒，她拍攝的廣告照被亞洲電視台員工看到，力邀她參加1989年亞洲小姐選美；當時萬綺雯單純想贏得到希臘拍外景的獎勵，一圓從未出過國的夢，沒想到最後在決賽中獲得亞軍，僅輸給翁虹，意外開啟她的星路。

萬綺雯得到亞洲電視力捧，戲約不斷，她也憑著自身的努力和精湛演技，成功塑造許多經典角色。(圖/ 取自中時資料庫，張兆輝攝)

選美比賽結束後，萬綺雯馬上得到亞洲電視力捧，戲約不斷，她也憑著自身的努力和精湛演技，成功塑造許多經典角色；其中在萬綺雯拍攝過的戲劇作品中，電視劇《我和殭屍有個約會》最令人印象深刻，劇中她飾演女道士馬小玲，完美詮釋角色可愛調皮、嘴硬心軟又霸氣的一面，被觀眾認為是「最美道士」，更因為該作品獲得亞洲電視最佳女主角獎的肯定。

事業得意的萬綺雯，感情卻沒有太順遂，最坎坷的就是和甄子丹的一段虐戀，兩人是在1995年拍攝電視劇《精武門》相識，也假戲真做，不過，甄子丹才和前妻離婚6個月，前妻還懷有身孕，沒想到害萬綺雯被冠上「小三」的名號；敢愛敢恨的萬綺雯為了當時還不是巨星的甄子丹，不顧非議堅持愛下去，面對甄子丹當眾求愛，她更說出「今生非甄子丹不嫁」，兩人愛得轟轟烈烈。

萬綺雯和甄子丹曾有一段虐戀。(圖/ 取自中時資料庫，蔡宜謀攝)

可惜的是，他們相戀4年，萬綺雯早已是亞視一姊，甄子丹卻陷入事業低潮，每每談到工作他總有自己沒她出名的想法，時間久了就變成日常爭吵的原因，他們的感情也無疾而終；而甄子丹隔年到美國發展，遇到小他18歲的模特兒汪詩詩，相戀3個月閃婚，讓許多粉絲詫異，更替萬綺雯感到不捨。

萬綺雯結束和甄子丹的感情後，才知道早有個男人單戀她9年，在2000年《我和殭屍有個約會2》的慶功宴上，編劇陳十三主動找萬綺雯聊天，她在聊天過程中彷彿遇到知心人，還有種幸福的感覺，那天之後兩人迅速墜入愛河，才相戀7天陳十三就向萬綺雯求婚；原來陳十三早在1991年就開始默默關心萬綺雯，看著她在戲劇中的成就替她開心，也為她感情受傷而難過。

萬綺雯婚後選擇用心經營家庭，漸漸淡出螢光幕前，她選擇當老公背後的女人。(圖/ 摘自萬綺雯IG)

兩人結婚20年一直恩愛如初，儘管萬綺雯因為年輕時賣命拍戲，傷到身體導致不容易受孕，至今仍無子女，但他們的生活依然相當充實，彼此之間感情也沒有受到影響；而萬綺雯婚後選擇用心經營家庭，漸漸淡出螢光幕前，她選擇當老公背後的女人。直到近年萬綺雯偶爾客串一些戲劇演出，還有不時地在社群平台分享生活照，才讓影迷注意到萬綺雯今年50歲卻有凍齡的美貌，更開心她最後能找到真的愛她、疼她一輩子的人。

(中時新聞網)