奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周雙子座事業運最旺，獅子座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺。另外金牛座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★★

牡羊座朋友下周對於目前的現況感到知足，不像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，並給自己相當大的空間，享受目前生活。

▍金牛座

整體運勢★★

金牛朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好，或是過往順利的事情下周開始有狀況產生，都暗示下周將會是個挺不順的周期，要多注意唷！

▍雙子座

整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在雙子朋友下周的生活，過往的努力在下周也開始逐漸地獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多！

▍巨蟹座

整體運勢★★

巨蟹朋友下周的物質慾望將提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，而也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多喔！

▍獅子座

整體運勢★★★★

獅子朋友下周則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩，而這樣的狀況也終於能讓一直以來忙碌的你，下周終於有時間好好思考未來了！

▍處女座

整體運勢★★

下周處女的朋友，累意充滿你一周的生活當中，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦喔！

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人起爭執，要控制一下自己的情緒或脾氣避免影響他人喔！

▍天蠍座

整體運勢★★★★

天蠍朋友自信心的向上提昇也讓你下禮拜在處理事情上變得更加順利，但是還是不免俗的提醒一下，多加注意自己的能力極限，可別接下一堆自己都做不來的事情，反而只會累壞自己！

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺喔！

▍魔羯座

整體運勢★★

下周魔羯朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到點壓力，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂！

▍水瓶座

整體運勢★★★★

水瓶朋友，內外在將調整到相當良好的狀態，對於目前的環境感到相當大的滿足，另外也有相將接近成功的可能性，所以如果長久以來一直努力的事情，或許在下周就能看到成功的希望喔！

▍雙魚座

整體運勢★★

雙魚朋友下周則顯的憂心落寞許多，下周在許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，稍微喘不過氣！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)