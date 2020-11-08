KTV包廂內燈光昏暗，如果男女獨處很容易就燃起慾火，日前就有1對男女，忘情在包廂內「四腳交纏」火力全開，因包廂門上的玻璃透明，兩人一絲不掛啪啪過程，全被經過民眾看見。

畫面中，男生全裸下半身壓在女生上面，整個腰部和臀部的「頂撞」律動，透過包廂門上的玻璃，看得一清二楚，啪啪過程中還有陳淑樺的「夢醒時分」配樂。

目睹民眾還把這段影片偷拍下來傳上網，有人看了直呼「太high了吧」、「要不要人幫忙推屁股？」、「旁邊有人在唱歌還能啪」。

曾有KTV員工表示，過去常在沙發上撿到射完的套套，還說，如果想在包廂內啪啪，就要有被民眾圍觀或服務生突然開門的心理準備，所以最好還是花點錢到摩鐵，免得成了啪啪片的男女主角。

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(中時新聞網)