2020年可以說是艱辛的一年，中途不管是順境還是逆境，我們都這樣走了過來，隨著時間的流逝，轉眼間我們也馬上迎來了冬季。不知在立冬後運氣也能爆棚的星座有哪些？今天就讓我們一起來一一揭曉。

▍1.金牛座：一飛沖天，財運走高

金牛座的人本身就腳踏實地，但在前半年的努力中好像並沒有回報和收穫，在上司眼裡不過是普普通通的員工一樣，甚至都沒有職場新來的業績好。但在後半年中，金牛座就如飛向天空的鳳凰，秒變成搖錢樹。

進入冬季，金牛利用資源收集資料，雖然前半年的業績少的可憐，但立冬後的業績飛速增長，彷彿受了神的照顧一般。在事業上可以說是公司的核心，突然被領導重視，升官發財已不是夢。11月14日，火星順行，好運爆棚的金牛座在生活也會變得更加美好，財富上更是順風順水。

▍2.水瓶座：終於等到，還好沒放棄

水瓶座的幸運是在立冬後好運回升，連續一個月的心情不佳，情緒也跟著受影響，水逆的影響確實需要一段時間才能散去。這導致水瓶不論做什麼事進度都很緩慢，腦子也跟不上思維，有時都有想要扔下擔子不幹的心態。但生活不就是這樣嗎？先給你來點苦頭，再讓你嚐嚐甜頭。

過了水逆這個坎，11月14日火星順行，水瓶座行動力增強，各方面蒸蒸日上。長時間的崩潰心理造就了水瓶座耐力提升了很多，許多事情也慢慢落實了下來，做事情開始一絲不苟注重態度，當然這都與水瓶座這段時間的堅持有關，不放棄的心態給水瓶座立冬後的運勢如虎添翼。

▍3.射手座：貴人相助，路途光明

立冬後，給射手座帶來好運的行星是火星和金星。射手座的人天生睿智，有著常人沒有的本領，思維腦力都很活躍。但射手座天生也有太多缺點，貪玩不愛運動，尤其是過多的自負。雖然天賦很高，但他們卻不知道利用自己的高天賦來做有意義的事。

立冬後，射手座身上的優缺點會被懂他的人看到，尤其在11月14日火星順行後，更易遇到貴人。11月21日，金星進入天蠍，射手野心勃勃，改掉身上以往的毛病，挖掘射手座內心的巨大潛力，同時又告訴射手座自己擅長的領域。此時的射手座一定要把握機會，因為貴人的相助可能就是自己的高光時刻，能在冬季好運連連，從此路途光明。

▍4.白羊座：步步高升，財到福到

火星是白羊的守護星，立冬後，白羊座的運勢依靠火星位置的改變而發生改變。熟悉白羊座的人都知道白羊座喜歡衝動，但又善良細心，雖然做事總是急躁，不太講究效率與質量，但也正是因為這一點白羊座不管做什麼，都很有行動力，勇往直前。

11月中旬火星很給力，順行後推動白羊座的運勢發展，白羊座的好運來了，事業旺盛，地位逐漸提升，財富更是數不勝數，也善於學習旁人的優點，自己取長補短。11月的海王星順行，好運更為明顯，尤其是對於從事創意工作的白羊而言，更是會帶來靈感和創新的想法，對工作有很大益處。

▍5.摩羯座：解決危機，意外收穫

摩羯座之前經常會遇到一些難題，有可能是投資失敗，生意虧本，也有可能是被炒魷魚。不管那一方面，這些問題一直困擾著摩羯座遲遲未解決。

但是到了11月份後摩羯座的好運爆棚，11月中旬，火星給了摩羯座應對挑戰的勇氣。到了月底，海王星的順行提升了魔羯的想像力，對困難突然有了應對方法，頭腦異常的靈活，熟練處理棘手問題。做事開始有分寸，甚至運氣超好的摩羯不僅解決了難題的同時，也獲得了意外收穫，比如購物運提升，買到自己滿意的物品，或成功購置房產。

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】

(中時新聞網)