迪麗熱巴昨日錄製慶生影片截圖，再一次引發大陸網友熱議。(取自微博)

迪麗熱巴上月參加晚會活動，就被發現整個人瘦到脫相。(取自微博)

楊冪砸37億狂捧迪麗熱巴 4年拍18部片

大陸28歲人氣女星迪麗熱巴，昔日擁有一張宛如混血兒般的精緻美顏，與古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜受封「新疆四美」。只是迪麗熱巴這陣子就疑似工作太過操勞，整個人瘦到脫相，昨(7日)她與眾星一同為大陸黨媒《參考消息》拍攝慶生影片，妹妹頭瀏海造型更是讓網友看了嚇一跳，忍不住驚呼：「這是醫美事故了嗎？」

迪麗熱巴在大陸演藝圈人氣超旺，一舉一動都備受關注，繼上月出席江蘇衛視「一千零一夜」晚會，被發現瘦到脫相後，她昨日為黨媒慶生的影片一曝光，又再度引發大陸網友熱烈討論「這是誰？迪麗熱巴？」、「大美人怎變這樣了」、「臉為什麼變得這麼長這麼僵」、「好像她老闆（楊冪）」、「熱巴怎麼變長臉范冰冰了」。

但也不少人認為迪麗熱巴只是因為髮型不適合，加上濾鏡的關係才導致整個人看起來變樣，「就是濾鏡啊，一群人大驚小怪」、「她本來就五官大臉窄，髮型一遮就只剩大五官了，一點留白都沒有」、「每次出來一個影片或照片都說明星怎麼毀了，結果過幾天出來發現完全沒變化」、「這假劉海貼太假了，人還是好看的」。

正在忙拍與楊洋新戲《你是我的榮耀》的迪麗熱巴，近日接受雜誌專訪，談起出道至今的變化，她說現在的自己越來越回歸生活了，偶爾也會聽歌、看看電影、綜藝節目或追劇讓自己放鬆一下，也透露最近想挑戰游泳，「我學過兩次游泳，上學的時候學過一次，前兩年工作的時候學過一次，但是之後就沒怎麼下過水了，不知道現在下水還會不會害怕。」

(中時新聞網)