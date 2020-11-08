美食外送興起，越來越多人使用APP叫餐，取代自己外出覓食，但也衍發不少風波。近日就有一名女網友自己叫了熊貓外送(foodpanda)，發現食物竟然被外送員偷吃，之後點餐都在備註要求老闆「打死結」，沒想到老闆的綁法讓她笑翻了。

炸物店老闆看到備註，直接使出「魂結鎖鏈」綁法，讓網友笑翻，直呼根本童子軍出身 (圖／Dcard)

女網友6日在《Dcard》PO文表示，自己有次為了吃薯餅，打開熊貓叫了胖老爹，卻疑似遭外送員吃掉，害她從此就盡量不點炸物。但今天實在太想吃，忍不住叫了鹹酥雞吃，還特地備註要老闆「之前點胖老爹被外送員偷吃，請幫我打死結，別讓食物外露」，沒想到老闆不但照做，還打了4個死結，綁成「魂結鎖鏈」，讓她忍不住笑出來。

原PO貼出對話紀錄，表示因為薯餅事件被男友嘲笑，卻被網友發現她跟男友通話長達20小時 (圖／Dcard)

網友看到也笑翻：「被偷吃不能忍，但看到笑了」、「老闆：我的原則就是他媽綁爆」、「老闆是童子軍出身吧」、「被偷吃別吞啦，要去客訴」、「一看到這死結就笑了」，也有人看到原PO LINE紀錄後歪樓：「等等，妳跟男友通話20個小時？？」、「可以聊電話20小時也太誇張了」、「20小時到底是聊了什麼」、「講20小時電話手機不會燒掉嗎」。

(中時新聞網)