美食外送興起，越來越多人使用APP叫餐，取代自己外出覓食，但也衍發不少風波。近日就有一名女網友自己叫了熊貓外送(foodpanda)，發現食物竟然被外送員偷吃，之後點餐都在備註要求老闆「打死結」，沒想到老闆的綁法讓她笑翻了。
女網友6日在《Dcard》PO文表示，自己有次為了吃薯餅，打開熊貓叫了胖老爹，卻疑似遭外送員吃掉，害她從此就盡量不點炸物。但今天實在太想吃，忍不住叫了鹹酥雞吃，還特地備註要老闆「之前點胖老爹被外送員偷吃，請幫我打死結，別讓食物外露」，沒想到老闆不但照做，還打了4個死結，綁成「魂結鎖鏈」，讓她忍不住笑出來。
網友看到也笑翻：「被偷吃不能忍，但看到笑了」、「老闆：我的原則就是他媽綁爆」、「老闆是童子軍出身吧」、「被偷吃別吞啦，要去客訴」、「一看到這死結就笑了」，也有人看到原PO LINE紀錄後歪樓：「等等，妳跟男友通話20個小時？？」、「可以聊電話20小時也太誇張了」、「20小時到底是聊了什麼」、「講20小時電話手機不會燒掉嗎」。
文章來源：Dcard
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。