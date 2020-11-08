CNN率先宣布 拜登贏得總統大選 00:432020/11/08 中時 楊明暐 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 CNN報導，拜登拿下賓州20張選舉人票，以總數273張選舉人票贏得總統大選。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國有線電視新聞網於台灣時間8日零點過後不久發布消息，民主黨總統候選人拜登在他所出生的賓州贏得勝利，取得所需的270張選舉人票，將成為美國第46任總統。報導稱，拜登拿下賓州後，取得20張選舉人票，累計選舉人票總數達到273票。 (中時 ) #拜登 #贏得 #賓州 #選舉人票 #CNN 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 拜登290：214大勝川普 當選美總統 - 國際 美媒宣布拜登當選總統 LBJ第一時間PO一張照酸爆川普 - 國際 拜登、賀錦麗勝選 創多項歷史紀錄！ - 國際 拜登勝選 上午9時發表談話 川普不服輸 揚言誓不罷休 「誰勝選非由媒體決定」 - 國際 牆倒眾人推 丹麥前總理建議川普這樣作 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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