美國有線電視新聞網於台灣時間8日零點過後不久發布消息，民主黨總統候選人拜登在他所出生的賓州贏得勝利，取得所需的270張選舉人票，將成為美國第46任總統。報導稱，拜登拿下賓州後，取得20張選舉人票，累計選舉人票總數達到273票。

(中時 )