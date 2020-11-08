上一秒還在視線內的女乘客，下一秒竟消失？日前一名計程車司機載到一名女客人，對方上車後喊說「開快點」，隨即沉默不語，司機加速後，一回頭發現人竟然消失了。

根據《澎拜新聞》報導，大陸武漢一名計程車女司機，5日時載到一位女客人，對方上車後沉默不語，僅對司機說「師傅您開快點」，但女司機表示當前路段有速限，等過了速限路段會加速。

開到隧道後，女司機踩下油門逐漸提訴，此時女乘客作勢打開車門，司機一看後照鏡嚇一跳，回頭直問「你幹嘛把門打開，很危險的，快關上啊」，接著轉頭繼續開車。未料女乘客這時直接將車門大開，當場跳車，女司機回頭一看後不敢置信，隨即減速停車報警。

女司機丈夫表示，妻子是在光谷軟體園區附近載到這名女乘客，對方早已打定主意要輕生，雙方中途除了女乘客一句「師傅您開怪點」，完全沒有交流，無法理解對方想法。

女乘客跳車後當場昏迷不醒，緊急送醫，保住一命。大陸網友看到影片後傻眼開罵「想死就自己去死，為何要害司機」、「這司機也太倒楣了」、「想死還拉墊背，太誇張了」、「還好有紀錄器，不然司機跳到黃河也洗不清」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)