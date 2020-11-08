51歲高欣欣去年答應交往18年的男友李國超求婚，至今過了1年多還沒登記，近日她接受專訪，坦言因疫情關係，許多人心情被受影響，今年8月時她睽違兩年重返拍八點檔，感恩這期間能忙工作，不過周圍朋友頻頻關心婚事，似乎比她還急，她也鬆口今年底一定會完成登記結婚，正式升格當「李太太」。

56歲李國超和前妻有1女兒，和高欣欣交往多年很想結婚，但決定權交給她，面對人生大事，高欣欣抱有新娘夢、盼有儀式感，年底登記後、預計明年辦婚禮，婚禮規劃也全依高欣欣的意思，她笑說「超哥跟我開玩笑『他有經驗了』」。兩人雖交往多年，高欣欣不喜歡被稱「老夫老妻」，俏皮自認「心不老」，她感謝周遭好友祝福，也想激勵不同年齡女子「像我到這年齡還能結婚，沒有什麼不可以」。

3個月前李國超開刀換人工髖關節，至今恢復狀況不錯，高欣欣感謝醫生細心講解健保及自費差別，讓他們動手術「經濟實惠」。李國超在29歲時發生嚴重車禍，右腳踝關節斷掉，導致他長年有長短腳問題，這次換人工髖關節，醫生貼心幫他「拉長」讓兩腳等高，但李國超習慣長短腳20多年，還是有些不適應。李國超上月5日過生日，本沒打算特別過，好友游安順今年雙料奪金鐘，就在他生日辦慶功宴兼慶生。

自22歲出道的高欣欣拍戲23年，曾拍《意難忘》、《娘家》等代表作，她睽違2年近期回歸拍八點檔《多情城市》，劇中和王瞳、顏曉筠飾演母女。因劇組拍攝時間提早，讓她長期夜貓作息有些不適應，擅長舞蹈的她，長年透過練舞維持好體力與完美身線，她笑說因運動完精神好，有時拍戲到半夜大夥都昏睡，就剩她一人精神特好。她雖年過半百但好奇心不滅，喜愛研究手機功能及玩攝影，定期更新最新機型，自豪是同齡層的「3C達人」。

高欣欣好奇心旺盛，喜愛學習新事物。（粘耿豪攝）

高欣欣近期忙拍攝八點檔《多情城市》。（粘耿豪攝）

去年接受男友求婚，高欣欣受訪說到已計劃今年底完成登記。（粘耿豪攝）

(中時 )