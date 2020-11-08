英國首相強生（Boris Johnson）今天在推特發文恭賀拜登（Joe Biden）當選美國總統，並表示期待未來「密切合作」。

強生發文標註美國民主黨總統候選人拜登與副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），恭賀拜登當選美國總統，也恭喜賀錦麗達成歷史性成就。

賀錦麗將是美國史上首位女性副總統，也是首次由有色族裔成為美國副元首。

強生表示：「美國是我們最重要盟友，期待雙方未來在氣候變遷、貿易與國安等共同優先領域展開密切合作。」

外相拉布（Dominic Raab）在推特發文表示，這是一場拉鋸戰，川普很努力。他期待與新政府合作。雖然目前部分開票還在進行中，但顯然拜登已經贏得選戰，他要恭賀拜登及賀錦麗達成歷史性成就，拿下美國總統大選史上最多選票。

在野黨工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）同樣在推特祝賀拜登，並讚揚拜登陣營以體面、正直，發揮同理心與力量的方式贏得這場選戰。（編輯：徐崇哲）1091108

(中央社)