眾所期待的四重溪溫泉季7日晚間正式登場，並由屏東縣長潘孟安親自點亮「浪漫桃花」燈海，遊客在點燈瞬間驚豔連連。（謝佳潾攝）

眾所期待的四重溪溫泉季7日晚間正式登場，並由屏東縣長潘孟安親自點亮「浪漫桃花」燈海，遊客在點燈瞬間驚豔連連。（謝佳潾攝）

眾所期待的四重溪溫泉季7日晚間正式登場，並由屏東縣長潘孟安親自點亮「浪漫桃花」燈海，遊客在點燈瞬間驚豔連連。（謝佳潾攝）

眾所期待的四重溪溫泉季7日晚間正式登場，並由屏東縣長潘孟安親自點亮「浪漫桃花」燈海，遊客在點燈瞬間驚豔連連，雖試燈照早在網路曝光，但民眾驚豔度絲毫不減，而一系列浪漫活動與首屆溫泉季Cosplay大賽也將緊接上場。

屏縣府表示，今年四重溪溫泉季除有美麗的桃紅燈海，還有倒映一池桃紅的泡腳池、靜謐舒適的桃林隧道、象徵踩出好人緣的桃花高跟鞋、翩翩飛舞的蝴蝶，以及旅服中心屋簷下隨風飄逸的桃花，這些都是公園內讓人駐足欣賞的亮點，美麗又浪漫。

而為更應景，屏縣府決定再加上最浪漫的事，特別推出「求婚事務所」，四重溪溫泉季活動期間將徵選3對幸福戀人，由縣府免費辦理求婚，只要愛情故事夠精彩，通通都可以報名參加。

為此，屏縣府特別準備全套求婚專屬紀念品，包括伴手禮、2020溫泉季文創品、新人專屬客製化夜燈及四重溪溫泉雙人住宿卷等超值好禮，此外還全程紀錄拍攝求婚過程，並製作成影片免費贈予新人留作紀念。

此外，今年四重溪溫泉季也預計於11月21日舉辦首屆溫泉季Cosplay大賽，徵選20組參賽者詮釋最愛的角色，由現場民眾票選出比賽的前3名，冠軍可獲得1萬元獎金、第2名5千元、第3名3千元，此外每位參賽者還可獲得泡湯券1張以及1千元交通補助費。

(中時 )