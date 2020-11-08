中信兄弟G4拿下3連勝聽牌，不過G5、G6卻一洩千里，前4戰維持的投、打、守優勢不見蹤影，反而統一獅越打氣勢越旺，攤開數據看，G4前後兄弟無論投手、打擊都有明顯落差，昨日僅靠對手失誤得1分，才驚險中止連15局沒得分的慘況，但這也已經寫下隊史總冠軍最慘紀錄。

兄弟原本下半季最令人詬病的得點圈打擊狀態差，在前4戰獲得緩解，前4戰共有41打席、33打數有得點圈機會，兄弟敲13安，包含4轟，攻下20分，得點圈打擊率高達3成94。不過自G4第5局攻下3分後，兄弟接下來連續15局沒有分數進帳，直到G6第3局岳東華二壘打後，陳家駒犧牲短打，靠獅隊投手傳球失誤才讓跑者回本壘得分，兄弟連15局未得分、統一獅連15局未失分，皆為隊史總冠軍紀錄，此分還是因對手失誤奉送的，之後兄弟又連掛6局鴨蛋。

G5、G6中信兄弟聽牌後合計共有10打席有得點圈機會，不過沒有任何安打或上壘，近2戰得點圈打擊率是悲慘的0，另吞下3次三振，合計18局中僅得1分，原本是自家洋投壓制對手，不過近2戰反遭獅隊洋投壓制，貧打狀況明顯。

統一獅則是漸入佳境，前4戰僅有29打席是得點圈有人的機會，24打數僅敲3安打，得點圈打擊率低到1成25。不過在連輸3場後統一獅逆勢反攻，近2戰得點圈有人機會掌握到14打數4安打，打擊率上升到2成86。

投手方面G4前後也是差很大，前4戰兄弟3洋投羅傑斯、德保拉、米蘭達加上本土王牌黃恩賜，4人合計先發自責分率低到僅0.90，為兄弟取得聽牌優勢，統一獅前4戰先發投手自責分率則是3.47，有明顯差異；兄弟聽牌後近2戰先發崩盤，G5羅傑斯4.1局失5分、昨日德保拉7局失5分，2天先發自責分率7.15，統一獅布雷克、猛威爾兩人發威，沒有任何自責分，自責分率是0，兩隊來到黃金交叉點，就看今日誰能有所發揮拋下封王彩帶。

(中時 )